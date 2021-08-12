Популярна співачка Ані Лорак за навчання дочки Софії платить майже 1,5 млн руб. на рік (365 тис. грн).

Дівчинка здобуває освіту у Павлівській гімназії – одній із найкращих шкіл в Москві і Підмосков’ї, де навчаються зіркові діти.

Навчальний заклад створено на базі Вищої школи економіки, а у викладацькому складі носії іноземних мов і кандидати наук.

Програма навчання складена з урахуванням особливостей дітей.

Крім цього, в учнів є можливість відвідувати різні спортивні секції: плавання, гімнастика, футбол, баскетбол і бальні танці. Але за окремі гуртки потрібно доплачувати.

Також у гімназії вчаться й інші діти зірок російського шоу-бізнесу. Зокрема, доньки Глюкози, Олександра Ревви і співачки Слави.

Донька Ані Лорак пішла в школу у 2018 році. У наступному навчальному році вона ходитиме у четвертий клас.

Нещодавно стало відомо, що Ані Лорак приїде з концертом в Україну вперше за сім років. Виступи співачки заплановані в одеському клубі Itaka 16 і 17 серпня о 21.00.

Свій останній концерт в Україні Ані Лорак дала в 2014 році. Тоді виступ зірки супроводжувався масовими заворушеннями та бійками.

Українців обурив концерт Лорак, оскільки під час Революції Гідності та війни на Сході України артистка їздила в РФ із концертами й отримувала там нагороди.

Фото: Ані Лорак