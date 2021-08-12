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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Елітна школа у Москві: Ані Лорак платить 365 тис. грн за навчання доньки

Ани Лорак

Популярна співачка Ані Лорак за навчання дочки Софії платить майже 1,5 млн руб. на рік (365 тис. грн).

Дівчинка здобуває освіту у Павлівській гімназії – одній із найкращих шкіл в Москві і Підмосков’ї, де навчаються зіркові діти.

Навчальний заклад створено на базі Вищої школи економіки, а у викладацькому складі носії іноземних мов і кандидати наук.

Програма навчання складена з урахуванням особливостей дітей.

Крім цього, в учнів є можливість відвідувати різні спортивні секції: плавання, гімнастика, футбол, баскетбол і бальні танці. Але за окремі гуртки потрібно доплачувати.

Також у гімназії вчаться й інші діти зірок російського шоу-бізнесу. Зокрема, доньки Глюкози, Олександра Ревви і співачки Слави.

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Донька Ані Лорак пішла в школу у 2018 році. У наступному навчальному році вона ходитиме у четвертий клас.

Нещодавно стало відомо, що Ані Лорак приїде з концертом в Україну вперше за сім років. Виступи співачки заплановані в одеському клубі Itaka 16 і 17 серпня о 21.00.

Свій останній концерт в Україні Ані Лорак дала в 2014 році. Тоді виступ зірки супроводжувався масовими заворушеннями та бійками.

Українців обурив концерт Лорак, оскільки під час Революції Гідності та війни на Сході України артистка їздила в РФ із концертами й отримувала там нагороди.

Фото: Ані Лорак

Джерело: Комсомольская правда

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