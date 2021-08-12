34-річна українська співачка Ірина Федишин із родиною вирушила на відпочинок до Болгарії. У відпустку зірка поїхала спонтанно на концертному бусику.

Співачка зізналася, що отримує задоволення від відпочинку зі своєю сім’єю. На фото до публікації знаменитість позує з розпущеним волоссям у коротких джинсових шортах і бірюзовому топі з сіточкою.

Ірина Федишин зізналася, що для подорожі зіркова родина розглядала кілька варіантів, але кожен з них мав свої недоліки.

– Ми розглядали Хорватію, але нашим великим бусиком по горах і вузьких вуличках не дуже зручно. У Чорногорію потрібно летіти, але на вибір путівок просто не було часу. У Туреччині вирують пожежі, а Греція занадто далеко для поїздки на авто. Нам хотілося простого сімейного відпочинку. Тому ми взяли батьків, сіли в машину і поїхали до Болгарії.

Ірина зазначила переваги Болгарії — це сонячна країна з теплим морем, смачною їжею і прийнятними цінами.

Шанувальники відразу засипали зірку компліментами та добрими побажаннями:

Гарнюня! Позитивного відпочинку.

Болгарія — чудова країна. Гарного вам відпочинку!

Очей не відвести! Гарного відпочинку!

В кінці липня українська співачка презентувала кліп на пісню Не кохав, в якому заспівала разом з чоловіком Віталієм Човник.

Роботу представили з нагоди 15-річчя подружнього життя.

Джерело: Ірина Федишин