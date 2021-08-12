Англійська акторка і танцівниця Уна Стаббс померла після тривалої хвороби. Їй було 84 роки.

Інформацію про смерть акторки підтвердили її близькі, повідомивши, що вона покинула цей світ у родинному колі.

– Мама тихо померла сьогодні в оточенні сім’ї в Единбурзі. Ми просимо про конфіденційність і розуміння в цей важкий та сумний для нас час, – йдеться в заяві сім’ї.

Свої співчуття висловив і агент Уни.

– Нам до відчаю сумно від того, що ми втратили не тільки чудову акторку, чия екранна та сценічна кар’єра охопила понад 50 років і була надзвичайно різноманітною, але ще і шалено забавного, елегантного, стильного, граціозно, доброго та відданого друга. Вона також була шанованим і затребуваним художником. Ми сумуватимемо за нею і пам’ятатимемо її завжди, – сказав він.

Уна Стаббс відома всьому світу як виконавиця ролі Місіс Хадсон у серіалі Шерлок, в якому вона знімалася з 2010 по 2017 рік. Останнім часом акторка сильно хворіла та перебувала в своєму будинку в Единбурзі (Шотландія).

Вперше на телебаченні Стаббс дебютувала як танцівниця в 1956 році в гурті Дугі Сквайрс. Першу головну роль отримала в 1963 році в музичній комедії Літні канікули.

Уна двічі була заміжня, в неї залишилося троє дітей.

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Джерело: Deadline