Розріз на шиї і 5 тис. у день на лікування: подробиці стану побитого танцівника Дорофеєвої

Танцюрист із балету Наді Дорофеєвої Євген Гончаренко досі перебуває в комі. Його стан тяжкий, а значних поліпшень лікарі поки що не спостерігають.

Про це Фактам ICTV розповів вітчим юнака В’ячеслав Гапон.

– На сьогоднішній день поліпшень немає. Одразу після операції лікарі давали прогноз: 3-5 днів і будуть виводити. Однак вербальні тести, які робляться щодня, свідчать про те, що виводити з коми не можна. У нього травматичний синдром у такій стадії, що якщо його вивести з коми, може різко зрости тиск, а це призведе до негативних наслідків, – розповів вітчим хлопця.

Євген перебуває в реанімації під ШВЛ. Кілька днів тому йому зробили розріз у шиї і вставили кисневу трубку, бо міг початися побічний ефект.

В’ячеслав Гапон зазначив, що Євген отримує все необхідне лікування.

– Щоранку я приїжджаю до лікарні, отримую список препаратів, купую і передаю лікарям, а далі вони роблять свою роботу, – поділився чоловік.

Сім’я щодня витрачає від трьох до п’яти тисяч гривень тільки на препарати.

Раніше було оголошено збір коштів на лікування Жені Гончаренка. За словами В’ячеслава Гапона, їм вдалося зібрати певну суму.

– У нас є запас коштів на той випадок, якщо ситуація обернеться малою кров’ю. Лікарі зараз говорять, що прогноз такий: помре або ні, коли він вийде із коми. Якщо він вийде з коми, то у нас постане питання про реабілітацію, – ділитися вітчим хлопця.

Він додав, що реабілітація може тривати рік і довше. Ба більше, поки незрозуміло, якою вона буде, де її проводитимуть.

– Однак це точно вартуватиме багато грошей. Тому ми поки збираємо кошти, якщо його потрібно буде кудись вивозити за кордон, в якісь центри. І там час йтиме не на дні, а на хвилини. Там потрібно буде одразу цим займатися, не буде можливості відкладати або збирати кошти, – зазначив чоловік.

Побиття Євгена Гончаренка

1 серпня танцюриста з балету Дорофєєвої Євгена Гончаренка побив чоловік, який виявився співробітником УДО. Інцидент стався вранці біля популярного серед ЛГБТ-спільноти клубу Ліфт. Чоловік спочатку штовхнув хлопця, а потім накинувся з кулаками. З одного удару танцюрист знепритомнів та впав. Поки він лежав, а його друзі намагалися надати першу допомогу, нападник підходив та ще бив ногами юнака.

У Євгена діагностовано важкі травми, зокрема крововилив у головний мозок. Йому зробили трепанацію черепа та ввели у медикаментозну кому.

Підозрюваним виявився співробітник УДО Євген Безпалий. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. 2 серпня суд відправив Беспалого в СІЗО на два місяці. Йому загрожує від п’яти до восьми років у в’язниці.