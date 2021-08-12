Українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка брала участь у дрифті на Софійській площі в центрі Києва, прокоментувала повістку про виклик на допит у поліцію.

Артистка зазначила, що справа йде до суду, а вона досі не отримала від організаторів жодної інформації про те, як це все так склалося та чи був у них офіційний дозвіл, щодо наявності якого її запевняли.

– Любиш кататися, люби і саночки возити! Файно — коли прибереш за собою. Круто — коли прибереш за іншим. Ідеально — коли не смітиш, – написала Alyona Alyona в Instagram.

Виконавиця зазначила, що вони з командою та її підписниками добре впоралися, відмиваючи бруд, а також несуть відповідальність за свої вчинки. Однак Alyona Alyona зізналася, що за ці кілька днів отримала хвилю негативу у свій бік.

– А зможуть тепер хейтери відмити той бруд, яким закидали мене останні два дні? – поцікавилася артистка.

Раніше ми писали, що у Києві на Софійській площі два автомобіля влаштували дрифт. Автівки Red Bull їздили навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому, після чого на асфальті залишилися сліди від шин.

У КМДА заявили, що вони не давали дозволу на знімання. Також там була присутня Alyona Alyona. Виконавиця записала відеозвернення, в якому всю відповідальність за те, що сталося, поклала на організаторів.

Компанія Red Bull вибачилася перед киянами.

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Фото: Alyona Alyona