Американські актори Міла Куніс та Ештон Кутчер, які нещодавно заявили, що нечасто купають своїх дітей, жартома відповіли на критику хейтерів.

На особистій сторінці в Instagram Ештон Кутчер оприлюднив відео із ванної кімнати.

У ролику подружжя веде смішний діалог у той час, коли Міла Куніс купає дітей.

Пара сказала, що за тиждень діти купалися вже чотири рази.

– Ти ллєш на дітей воду? Ти намагаєшся їх розтопити? Що відбувається? Це вже четвертий раз на цьому тижні! Їхні природні масла на тілі будуть знищені! Чого ти намагаєшся досягти? – запитав Кутчер у своєї дружини.

Міла Куніс у відповідь на це почала сміятися. А потім додала, що ванна чотири рази на тиждень – це дійсно багато.

Нагадаємо, що раніше у подкасті Armchair Expert Міла Куніс і Ештон Кутчер заявили, що нечасто купають своїх дітей. Вони роблять це лише тоді, коли бачать бруд на дітях.

Крім цього, подружжя намагається не використовувати мило, оскільки воно сушить шкіру.

Така позиція щодо особистої гігієни дітей обурила більшість користувачів мережі. У коментарях вони висловили своє незадоволення:

Мої діти приймають ванну кожного дня!

Це огидно.

Це дитяча недбалість.

Деякі знаменитості просто божевільні!

Це найогидніша річ, яку я чув за весь місяць! – писали у мережі.

Нещодавно актор Ештон Кутчер відмовився від польоту в космос із Virgin Galactic.

Дружина Міла Куніс переконала його, що летіти в космос – це не найкраща ідея для чоловіка, у якого двоє маленьких дітей.