Стали відомі нові подробиці про стан танцівника Наді Дорофєєвої Жені Гончаренка. Хлопець досі перебуває в комі.

Блогер Сабіна Мусіна поділилася листуванням із Женіної мамою – Іриною. Жінка повідомила, що її 22-річному сину зменшили кількість введення седативних препаратів. Також його тиск вирівнюється і йому почали робити ЛФК – лікувальну фізкультуру.

Ірина розповіла, що досі не бачила сина, оскільки до нього в палату нікого не пускають. Він лежить у стерильних умовах із непокритою головою.

– Голова відкрита (10 на 10 см відкрита рана) – не можна занести інфекцію, – йдеться в повідомленні.

Збір коштів для лікування триває досі.

Нагадаємо, що 1 серпня Євгена Гончаренка, танцюриста з балету Дорофєєвої побив чоловік, який виявився співробітником УДО. Інцидент стався вранці біля одного з популярних серед ЛГБТ-спільноти клубу Ліфт. Спочатку чоловік штовхнув танцюриста на паркан, а потім завдав кілька сильних ударів.

У Євгена діагностовано важкі травми, зокрема крововилив у головний мозок. Йому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.

Згодом 28-річного чоловіка звільнили з Управління державної охорони. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Фото: Євген Гончаренко