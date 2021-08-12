Більшість голівудських знаменитостей мають чудовий зовнішній вигляд, якому може позаздрити навіть сучасна молодь.

Вони вміло приховують свій вік і, як може здаватися, знають секрет вічної молодості. Проте за красивою картинкою завжди стоїть щоденна робота над собою та своїм тілом.

Хоча дехто не приховує, що з роками підтримувати природну красу стає значно складніше.

Тому зіркам в цьому допомагають професійні візажисти та косметична хірургія.

Вони витрачають великі суми грошей задля того, щоб продовжити свою молодість ще на кілька років.

Факти ICTV пропонують перевірити вашу інтуїцію і відгадати, скільки насправді років голівудським зіркам.

Спеціалісти певнять, що молодість неможливо зберегти назавжди, проте, щоб сповільнити старіння, люди часто звертаються до косметології, яка здатна боротися з віковими змінами.

Лікар-косметолог Катерина Зонова розповіла, що першочергово за шкірою слід доглядати за допомогою засобів для зовнішнього застосування.

Якщо у людини буде якісний догляд за шкірою, то до хірургії можна прийти значно пізніше і вона буде більш ефективною.

Що стосується гімнастики для обличчя, то вона може тільки зменшувати набряки, але не розгладжувати зморшки.

Косметолог додала, що засоби для догляду повинен призначати лікар з усіма рекомендаціями, оскільки неправильне використання може зашкодити шкірі.

Детальніше про те, як зберегти молодість обличчя – читайте на Фактах ICTV.