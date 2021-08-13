Батько американської поп-зірки Брітні Спірс Джеймс заявив, що відмовляється від опікунства над своєю донькою та ролі розпорядника її майном.

За даними наближених до співачки ЗМІ, він вже подав заяву у Верховний Суд Лос-Анджелеса.

Про це повідомив адвокат співачки Метью Розенгар.

– Ми раді, що пан Спірс разом зі своїм юристом сьогодні визнали, що він повинен відступити, – сказав Розенгарт.

Натомість адвокат Джеймса Спірса вважає, що реальних підстав для припинення опікунства не було і його клієнт зробив це через тривалу “публічну бійку з донькою”.

На думку правозахисника батька Брітні, зміна опікуна піде співачці не на користь.

– Незважаючи на те, що містер Спірс став безперервної метою невиправданих нападок, він не вірить, що публічна боротьба з його дочкою за його триваючу службу в якості її опікуна буде в її інтересах, – заявив він.

Опікунство над Брітні Спірс

Батько Брітні Спірс є її опікуном з 2008 року. Має право розпоряджатись її майном, фінансами та ухвалювати за неї рішення.

Опікунство було встановлено після того, як у співачки відбувся дуже сильний нервовий зрив.

Зірка 13 років перебувала під опікою, яку багато хто вважає шкідливою, а її батька – корисливою людиною, яка наживається на донці і змушує постійно працювати.

Покази проти свого батька Спірс дала лише наприкінці червня цього року.

Джерело: Variety