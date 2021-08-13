Ґвалтували дівчат під наркотиками: у Південній Кореї K-pop зірку відправили до в’язниці

У Південній Кореї K-pop зірку, соліста гурту Big Bang Лі Син Хена засудили до трьох років в’язниці та штрафних санкцій.

30-річного Синрі (псевдонім Лі Син Хен. – Ред.) засудили за організацію занять проституцією та зобов’язали виплатити $990 тис.

Секс-скандал вибухнув ще у 2019 році. Одразу після цього Синрі залишив кар’єру артиста і пішов в армію. На суді в 2021 році він вже з’явився у військовій формі.

Коли Синрі слухав вирок судді, то кілька разів кивнув, ніби-то погоджуючись з рішенням трибуналу, хоча провину він не визнав.

Секс-скандал у Південній Кореї

У 2019 році у Піденній Кореї прогримів гучний секс-скандал пов’язаний з незаконною організацією надання сексуальних послуг, які пропонувалися бізнесменам з Тайваню, Японії та Гонконгу в період з 2015 до 2016 року у нічному клубі Палаюче сонце.

У клубі відбувалися масові зґвалтування жінок, яких накачували наркотиками.

У скандалі були замішані і кілька K-pop зірок, які були головними героями незаконних вечірок. Йдеться про Чон Джун-ена (відбуває шестирічний тюремний термін) і Чхве Джон-хуна (відбуває п’ятирічний тюремний термін). Вони брали участь в секс-оргіях, знімали це на відео, а потім публікували ролики в чаті клубу Палаюче сонце.

Синрі був піар-директором клубу, а також учасником секретного чату.

У суді Синрі стверджував, що не знав про зґвалтування в клубі. Однак його діловий партнер Ю Ін Сок зізнався, що постачав секс-працівниць для потенційних японських інвесторів, а Синрі в цьому допомагав.

Гурт Big Bang — легендарний південнокорейський бойз-бенд, сформований 19 серпня 2006 року агенцією, у складі чотири учасники: G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung. Учасник Синрі залишив колектив Big Bang 11 березня 2019 року. Кліп гурту на. YouTube збирають сотні мільйонів переглядів.

Фото: Синрі