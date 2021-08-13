Російську співачку МакSим (справжнє ім’я – Марина) виписали з лікарні, в якій вона перебувала близько двох місяців. Цю інформацію підтвердили її директор Яна Богушевская і менеджер Маргарита Соколова.

За словами Маргарити Соколової, МакSим сама попросила лікарів виписати її зі стаціонару, оскільки вона сильно скучила за своїми дітьми. Також менеджер зазначила, що з артисткою на дому буде професійна допомога, щоб допомогти їй відновитися.

– Вона вже прямує додому, сама прийняла таке рішення, оскільки дуже хоче обійняти дітей. Боялася, що вже не зможе цього зробити, – написала Соколова в Instagram.

У середині червня стало відомо, що МакSим госпіталізували в медичний заклад із пневмонією та 40% ураженням легень. Тоді 38-річну артистку ввели в штучну кому, щоб знизити навантаження на внутрішні органи.

Згодом з’явилася інформація про важкий стан МакSим – легені артистки були вражені на 75%. Також лікарі виявили серйозне ураження печінки, що посилило загальний стан.

Наприкінці липня МакSим прийшла в себе. Медики хотіли подивитися чи зможе вона дихати самостійно.

Новини про поліпшення стану співачки з’явилися на початку третього місяця літа. 9 серпня МакSим вперше вийшла на зв’язок із шанувальниками після коми. Зірка опублікувала пост в Instagram і подякувала всім, хто хвилювався за неї весь цей час.