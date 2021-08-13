Американська співачка Брітні Спірс відреагувала на відмову свого батька Джеймі Спірса від опікунства над нею.
В Instagram Брітні Спірс опублікувала арт-малюнок дівчини, виконаний в теплих рожевих тонах із квітами у волоссі та на сукні. Під публікацією виконавиця не стала нічого писати, оскільки і так очевидно, що вона ще на крок наблизилася до своєї свободи.
Шанувальники артистки підтримали її в коментарях і залишили багато теплих слів.
- Я такий радий за тебе!
- Брітні звільнена.
- Свобода близько!
- Вітаємо Брітні з перемогою. Ми тебе любимо!
- Вітаю, королево. Ми з тобою!
- Нарешті ми дочекалися цих новин, через стільки років боротьби за свободу.
- Найкраща новина за день.
- На крок ближче до свободи!
- Джеймі нарешті йде у відставку! Сподіваюсь, це правда! Живи своїм життям, Брітні, будь вільна, – пишуть підписники Брітні Спірс.
Раніше стало відомо, що батько Брітні Спірс відмовляється від опікунства над нею, а також від ролі розпорядника її майна. За даними іноЗМІ, він вже подав заяву до Верховного суду Лос-Анджелеса.
Крім того, адвокат співачки також підтвердив те, що Джеймі Спірс визнав, що повинен відступити. А ось правозахисник батька Брітні вважає, що зміна опікуна піде співачці не на користь.
Фото: Брітні Спірс