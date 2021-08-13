Американська співачка Брітні Спірс відреагувала на відмову свого батька Джеймі Спірса від опікунства над нею.

В Instagram Брітні Спірс опублікувала арт-малюнок дівчини, виконаний в теплих рожевих тонах із квітами у волоссі та на сукні. Під публікацією виконавиця не стала нічого писати, оскільки і так очевидно, що вона ще на крок наблизилася до своєї свободи.

Шанувальники артистки підтримали її в коментарях і залишили багато теплих слів.

Я такий радий за тебе!

Брітні звільнена.

Свобода близько!

Вітаємо Брітні з перемогою. Ми тебе любимо!

Вітаю, королево. Ми з тобою!

Нарешті ми дочекалися цих новин, через стільки років боротьби за свободу.

Найкраща новина за день.

На крок ближче до свободи!

Джеймі нарешті йде у відставку! Сподіваюсь, це правда! Живи своїм життям, Брітні, будь вільна, – пишуть підписники Брітні Спірс.

Раніше стало відомо, що батько Брітні Спірс відмовляється від опікунства над нею, а також від ролі розпорядника її майна. За даними іноЗМІ, він вже подав заяву до Верховного суду Лос-Анджелеса.

Крім того, адвокат співачки також підтвердив те, що Джеймі Спірс визнав, що повинен відступити. А ось правозахисник батька Брітні вважає, що зміна опікуна піде співачці не на користь.

Фото: Брітні Спірс