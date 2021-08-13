Український співак Віктор Павлік розповів, скільки у нього на місяць замовляють виступів, а також про сімейний бюджет і куди вони з дружиною витрачають гроші.

У новому випуску YouTube-шоу Слава+ Віктор Павлік сказав, що два-три виступи на місяць дає стабільно. Цього досить для того, щоб просто жити – їздити на машині, їсти, оплачувати комунальні послуги.

Один виступ Віктора Павліка в середньому коштує $5 тис. З них він платить зарплату музикантам і 10% – організатору. Йому залишається $3 тис.

Співак сказав, що в цілому на місяць у нього виходить $7 тис., проте зазначив, що його витрати відрізняються від витрат інших людей.

– Комусь цих грошей і на рік вистачило б. Але в мене трохи інші витрати. Як мінімум – наймана квартира. Ми платимо за неї 20 тис. грн, – сказав Віктор.

Також Павлік зазначив, що у них два автомобілі, і лише за стоянку він платить 5,2 тис. грн щомісяця та 1 тис. грн за мотоцикл.

– Це так здається. Там те, там те. Автівка у мене в лізинг – це страшна річ. Так вийшло, – зізнався артист.

Крім того, Віктор розповів, що те, що заробляє він – йде в сім’ю, а що заробила його дружина, блогер Катерина Реп’яхова – йде їй.

– Добре, що Катя вміє відкладати гроші – то на картку, то в скарбничку. Потрохи вони збираються, – сказав Віктор.

Раніше Віктор Павлик зізнався, що колись він буде на забезпеченні у своєї дружини, оскільки майбутнє за інтернетом, а 26-річна Катерина – блогер. Реп’яхова добре заробляє на рекламі в Instagram.

Фото: Віктор Павлік