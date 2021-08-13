Одна з найбільш незвичайних пар у TikTok 24-річний Коран Маккейн і 61-річна Шеріл МакГрегор оголосили про заручини. Вони кажуть, що їх об’єднала любов до танців.

До речі, пара познайомилася, коли Корану було лише 15 років, однак зустрічаються вони з 2020 року.

– Я не відчуваю великої різниці у віці між нами. У Шеріл дуже молода душа і серце. Найбільшим помилкою є припущення хейтерів, що я використовую її або чекаю, коли з’явлюся в її заповіті. Це не так, – зазначив Коран.

Зі свого боку, Шеріл теж не сумує через хейт, який спіткав їхню пару.

– Не треба судити книгу за обкладинкою. Ці люди говорять дурниці. Ми танцюємо і поширюємо позитивні вібрації. Ми робимо багато хорошого, я не дозволю ненависникам перемогти. Я ставлюся до нього добре, він ставиться добре до мене. Кому яке діло? – заявила Шеріл.

Пара стала популярною завдяки соцмережі TikTok. Вони викладають багато танцювальних роликів, на яких не соромляться проявляти теплі емоції одне до одного.

Не просто хайп у TikTok: 61-річна жінка і 24-річний хлопець оголосили про заручини / 4 фотографии

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Фото: Коран Маккейн