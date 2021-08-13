Український співак і композитор Павло Зібров в ексклюзивному інтерв’ю Вікна-новини розповів про зраду в першому шлюбі та ревнощі своєї дружини.

Перша дружина виконавця, педагог Тетяна пішла до свого студента. Тоді Зіброву було 27 років. У їхньому шлюбі народився син – Володимир.

Павло зізнався, що в той час для нього це була трагедія.

– Це дуже важка історія. Думаю, що сивого волосся у мене додалося. Нервова система була підірвана: пив, курив по дві пачки цигарок. Депресія тривала протягом восьми місяців, – згадує співак.

Він зазначив, що все вийшло вдало – Тетяна живе зі своїм коханим вже понад 36 років. А сам артист знайшов своє кохання – Марину Зіброву.

– Я впевнений на 200%, що якби залишився з тією родиною, то, можливо, не став би займатися професійно вокалом, – зізнався Зібров.

Також Павло розповів, чи ревнує його дружина Марина, оскільки в багатьох інтерв’ю він часто говорить про зради.

– У всій популярній братії, так чи інакше, хлопчики залицяються до дівчат. З’являються фанати, друзі сім’ї дзвонять і обривають телефони. Це нормально, не я придумав, і не я останній, – сказав Зібров.

Однак співак зазначив, що зрада – не означає секс.

– Люди вкладають в слово зрада – фізичну зраду, а я говорю про знаки уваги – обіймаєш колег, фанатів, сказав комплімент. Жінці стало приємно і ти отримав задоволення, – зазначив Павло.

Також Павло Зібров розповів про статеве життя після 60-ти років. Артист упевнений, вік значення не має, все залежить від самої людини та від того, що у неї всередині.

Фото: Павло Зібров