Українська співачка Jerry Heil влаштувала весільну церемонію, на якій одружилася сама з собою.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила відео, на якому позує у весільній сукні біля квіткової арки і проголошує сама собі клятву.

На церемонію співачка запросила гостей і накрила святкові столи.

Все відбувалося, як на справжньому весіллі: з ведучим, короваєм, рушниками і бійкою. До квіткової арки зірку проводжав батько.

Також Jerry Heil поцілувала своє відображення у дзеркалі під рахунок ведучого, який традиційно лунає на весіллі після слова Гірко.

– Найважливіша, єдина надійна людина у твоєму житті – це ти. І поки ти цього не зрозумієш, не зможеш подарувати щастя іншій людині. Я хочу сказати собі, що дуже люблю себе. І від цього дуже щаслива. Бажаю всім у цьому світі прийняття і любові до себе, – сказала Jerry Heil.

Як виявилося, у такий незвичайний спосіб Jerry Heil вирішила презентувати кліп на трек Тук тук тук.

У ролику Jerry Heil разом із ексцентричною родиною прибульців їде в типове українське село, щоб укласти шлюб із нареченим.

За словами виконавиці, в основі кліпу лежить історія про зіткнення старих “батьківських” традицій та нових норм суспільства. Режисером відео виступив Тарас Голубков.

Нещодавно Jerry Heil розповіла про підготовку до переїзду в Америку. Вона зізналася, що дуже хвилюється, оскільки на неї чекає нова країна й оточення.

До того ж у США співачка буде зовсім сама. А головною причиною переїзду є мрія Jerry Heil про кар’єру композитора. Вона навчатиметься у Berklee College of Music на композиторському факультеті.

Фото: Jerry Heil