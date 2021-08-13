Український співак і композитор Павло Зібров в ексклюзивному інтерв’ю Вікна-новини розповів, чи існує статеве життя після 60-ти років.

Артист зазначив, що для сексу немає вікових обмежень і після 60-ти він є. Зібров впевнений, що все залежить тільки від людини і від того, що у неї всередині.

– Секс може бути і в 70, і в 80, і в 100. Це не від віку залежить, – наголосив Павло.

Співак сказав, що якби йому запропонували переспати з якоюсь жінкою, то він би не погодився, оскільки повинні бути почуття.

– Насамперед повинно щось бути в серці. Якщо чогось глибокого немає, то це буде складно назвати сексом, – зазначив артист.

Павло сказав, що безумовно потрібні якісь фантазії – настрій, підготовка, інтимна атмосфера: свічки, вино, музика.

– Повинна бути природна обстановка, яка тебе налаштує на це, а не спеціально ти це робиш і підбурюєш себе. Вік тут не грає ролі, – сказав Зібров.

Раніше Павло Зібров розповідав про численні романи молодості та вірність своїй дружині Марині Зібровій. Артист наголосив, що в свої 60 років вважає себе секс-символом і почувається на 20 років молодше.

Крім того, він зізнався, що не дивлячись на кількість романів на початку кар’єри, після одруження його серце належить тільки коханій дружині.

Також він зазначив, що не шкодує будь-яких грошей на подарунки для Марини, оскільки любить її та цінує.