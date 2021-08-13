Наразі йдуть активні зйомки продовження популярного серіалу Секс і місто. Американська акторка Сара Джессіка Паркер, яка грає роль Керрі Бредшоу, неодноразово була помічена на знімальному майданчику.

Так, Сару помітили, коли вона сиділа на сходинках під час бесіди з Синтією Ніксон, яка грає Міранду Хоббс. Очевидно, що це були зйомки дружньої розмови.

У кадрі Паркер з’явилася, як завжди, в стильному образі. На акторці блакитна вільна сорочка та максі-сарафан із дрібним принтом. Образ доповнили сумка Gucci x Balenciaga і блакитні босоніжки на платформі та підборах.

Сарафан і сумка Gucci x Balenciaga: Сара Джессіка Паркер на зйомках Секс і місто / 2 фотографии

Волосся Сари заплетене в недбалу косу, а на шиї видніється перлове намисто.

Синтія Ніксон на зйомках Секс і місто була одягнена в колір своєї співрозмовниці. Вона постала в синій спідниці-максі з розрізом і вільній сорочці в тон. Образ доповнили балетки на зав’язках, шкіряний рюкзак коричневого кольору та сумка-баул, а також – масивні аксесуари.

Раніше ми публікували перші спільні фото Керрі та Біга зі зйомок Секс і місто 2021.

Зйомки продовження серіалу Секс і місто почалися в Нью-Йорку 9 липня. Прем’єра відбудеться на стрімінговій платформі HBO Maх.

У 10-серійному серіалі з’являться три головні героїні – Керрі, Міранда і Шарлотта. Кім Кеттролл, яка грала Саманту Джонс, від зйомок відмовилася, заявивши, що цей етап в її житті закінчився.

Можливо, таке рішення четверта героїня прийняла через давній конфлікт із Сарою Джесікою Паркер. Однак Сара неодноразово заявляла, що між ними немає ворожнечі.