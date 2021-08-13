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Валентина Чорна |

Викрикували образливі гасла: у Києві невідомі намагалися напасти на Жана Беленюка

Жан Беленюк

На українського спортсмена і нардепа Жана Беленюка у центрі Києва намагалися напасти невідомі. Вони викрикували образливі гасла і хотіли спровокувати конфлікт.

Про це Жан Беленюк повідомив на особистій сторінці у Facebook.

Він зазначив, що інцидент стався у Печерському районі міста Києва. До бійки справа не дійшла, тому, на щастя, ніхто не постраждав.

Після конфлікту Жан Беленюк вирішив поставити підписникам кілька риторичних запитань.

– Мені цікаво, чи українець Я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній? Наскільки Олімпійський чемпіон може безпечно почуватися у своїй батьківщині і в рідному місті? І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які готові покласти життя для її прославляння? – поцікавився спортсмен.

Нагадаємо, що 4 серпня Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби у вазі до 87 кг. Він приніс Україні перше золото на Олімпійських іграх 2020 в Токіо.

У вирішальному поєдинку спортсмен здолав представника Угорщини Віктора Льорінца з рахунком 5:1.

Фото: Getty Images

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