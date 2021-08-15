Горбунов влаштував для Осадчої вечірку baby shower

Катерина Осадча найближчим часом народить другу дитину від відомого українського шоумена Юрія Горбунова.

Щасливий батько в суботу, 14 серпня, влаштував пишне святкування під назвою baby shower.

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Його зазвичай проводять перед народженням дитини.

Шоумен зробив своїй дружині сюрприз: підготував фотозоні з кульками різних кольорів і форм.

Запрошених гостей пригощали різними солодощами, а також для них пролунав невеличкий концерт.

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Нагадаємо, на початку місяця у співачки MamaRika і її чоловіка коміка Сергія Середи народився хлопчик.

Радісну новину зірка повідомила на особистій сторінці в Instagram.

Пара живе разом майже шість років: вони побралися в січні 2018 року, а в березні 2020 го зіграли весілля в Таїланді.