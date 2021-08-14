На американську хіп-хоп виконавицю Нікі Мінаж та її чоловіка Кеннета Петті подали у суд. Позов надійшов від жінки, яку Петті намагався зґвалтувати понад 25 років тому.

Постраждалій дівчині на той момент було 16 років. У 1995 році Кеннет Петті визнав свою провину та відсидів у в’язниці 4,5 роки. А минулого року його заарештували за те, що він відмовився реєструватися у базі колишніх сексуальних злочинців.

Згідно із законодавством США, під час переїзду колишні ув’язнені за зґвалтування повинні інформувати у спеціальні органи про своє місцеперебування та проходити спеціальну реєстрацію.

За даними американських ЗМІ, постраждала стверджує, що зіркова пара переслідувала її з метою відкликати свої претензії. За її словами, Нікі Мінаж через посередника запропонувала компенсацію у розмірі $500 тис. в обмін на відмову від звинувачень проти Петті. Жінка відхилила цю пропозицію.

Постраждала стверджує, що з травня 2020 року вона не може спокійно працювати через важку депресію, переслідування та погрози з боку зіркової пари та її представників. Юристи музиканта поки не відповіли на ці звинувачення.

Нікі Мінаж та Кеннет Петті почали зустрічатися у 2018 році. Через рік стало відомо про одруження закоханих. У зіркової пари є 11-місячний син.

Джерело: BBC