Щастя: у Арзамасової і Авербуха народилася дитина

Актриса Єлизавета Арзамасова народила дитину від свого чоловіка, призера Олімпійських ігор Іллі Авербуха.

Пологи успішно пройшли в суботу, 14 серпня.

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Батьки вже поділилися фотографією зі своїм немовлям на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram.

– Щастя, – лаконічно підписали свій пост улюблені, різниця у віці у яких – 21 рік.

Новоспечених батьків в коментарях вже привітали Родіон Газманов, Аделіна Сотникова, Світлана Свєтікова, Олексій Маклаков та інші.

Крім того, здоров’я дитини і його батькам також бажали і шанувальники зіркової пари.

Авербух і Арзамасова повідали світу про свої стосунки минулого літа. Навесні 2021 року ці фірми повідомили, що чекають дитину.

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Фото: Instagram Єлизавети Арзамасової