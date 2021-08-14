Співачка МакSим частково втратила пам’ять після коми

Російська співачка МакSим, яку виписали з лікарні після двомісячної коми, частково втратила пам’ять. Марина (справжнє ім’я) проходитиме курс лікування в домашніх умовах.

З нею весь час поруч перебуватиме медпрацівник. За словами менеджера Яни Богушевської, артистці потрібен час для реабілітації та лікування.

Співачка намагається заново вчитися ходити, під час цього артистка відчуває сильне запаморочення. Марина майже або частково не пам’ятає деякі події з життя, які відбулися до коми.

Серед них – відкриття своєї школи та концерт у Казані, після якого МакSим потрапила до лікарні з пневмонією та ураженням легень на 40%.

Зараз артистці потрібно відновити легені. Марині важко дихати, а також необхідно намагатися не кашляти.

Медпрацівники лікарні, в якій перебувала артистка, називають цей випадок справжнім чудом. МакSим два місяці боролася з хворобою, перенесла кому та штучну вентиляцію легенів.

Джерело: StarHit

Фото: МакSим