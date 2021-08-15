Вперше в історії проекту: у 11 випуску МастерШеф. Селебріті зафіксовано нічию

У суботу, 7 серпня, пройшов 11 випуск шоу МастерШеф. Селебріті.

Цього разу стосунки на кухні з’ясовували команди знаменитих Овнів і Раків.

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В першу входили Іраклі Макацарія, Даша Трегубова та Олександр Педан, а в другу Слава Камінська, Анна Різатдінова та DJ Nana.

Команди до останнього моменту йшли з рівним рахунком і в підсумку, вперше за весь час проекту, була зафіксована підсумкова нічия.

Нагадаємо, минулого тижня на проекті змагалися найяскравіші сімейні пари українського шоу-бізнесу.

У червоній команді – актриса Катерина Тишкевич, співачки MamaRika і Alyosha.

У синьому ж колективі були шоумен Сергій Середа, співака і фронтмена групи Антитіла Тараса Тополі і актора Валентина Томусяк.