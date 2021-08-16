Донька української співачки Олі Полякової Марія поділилася відео, на якому цілується з хлопцем.

16-річна Марія опублікувала ролик в Instagram, який був знятий для TikTok. У кадрі Полякова постала разом із своїм хлопцем Денисом. Спочатку вони дивляться в камеру.

– Кажуть, цей фільтр робить вас в 1000 разів красивіше, – написала Марія.

Після пара обіймається та цілується.

У коментарях відзначилася і сама Оля Полякова, пожартувавши на тему щеплення від Covid-19.

– А він вакцинований? – запитала артистка.

Підписників Марії відео обурило. Багато хто вважає, що їй ще зарано виставляти такі моменти на показ.

Чи не зарано?

Це треба всім показувати? Маша хвалиться?

Скоро буде бабуся Оля.

Машенько, не поспішай бути дорослою.

Куди батько дивиться?

Ох і Маша.

Донька виросла.

Сцена не для показу.

Їй не 11, а 16 років, заміж можна виходити та дітей народжувати.

Мама бачила?

Далеко підеш, – пишуть користувачі мережі.

Раніше Оля Полякова публічно підтримала свою доньку, яка нарвалася на шквал критики після першого концерту.

Марія створила рок-гурт Шви на початку 2021 року. Під час першого публічного виступу вона виконала кілька авторських пісень. Серед них був трек із лайливими словами. Такий репертуар гурту викликав хвилю хейту на адресу юної виконавиці.

Фото: Марія Полякова