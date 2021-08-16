Американський актор Джонні Депп поскаржився на бойкот у Голлівуді після скандального розлучення з Ембер Херд і численних судових засідань.

Він зізнався, що ставлення голлівудських продюсерів до нього дуже змінилося.

А історичний фільм Великий, де Джонні Депп виконав головну роль, досі не отримав дату американської прем’єри.

– Є фільми, які розчулюють людей. Це стосується стрічки Великий і людей, які пережили щось подібне. І за що Голлівуд бойкотує мене? Невже я єдина людина, актор, який потрапив у неприємну і заплутану ситуацію за останні кілька років? – зазначив Джонні Депп.

Актор натякнув, що це відбувається через звинувачення в домашньому насильстві, які висувала на його адресу колишня дружина, акторка Ембер Херд.

Говорячи про суд із нею, артист підкреслив, що йому “потрібно рухатися далі й пролити світло на деякі речі”.

Ембер Херд і Джонні Депп одружилися у 2015 році, проте вже через півтора року їхній шлюб розпався. Акторка звинуватила чоловіка у фізичному насильстві й домоглася в суді, щоб йому заборонили до неї підходити ближче ніж на 90 метрів.

Також Деппа зобов’язали виплатити акторці $7 млн. Після розриву Ембер Херд написала статтю для колонки The Washington Post, в якій назвала себе “жертвою домашнього насильства”.

У відповідь Депп подав позов до суду, вимагаючи компенсацію за наклеп в розмірі $50 млн, але програв справу.

А у 2020 році Джонні Депп зазнав поразки в суді у справі про наклеп проти американського таблоїду The Sun.

Він намагався оскаржити рішення суду, в якому американське видавництво називає його людиною, яка б’є дружину.

Джерело: The Sunday Times