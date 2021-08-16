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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Пивоваров, Барських або Вакарчук? Голосування за найгарячішого українського холостяка

Пивоваров, Барських або Вакарчук? Голосування за найгарячішого українського холостяка

16 серпня відзначають День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків. Засоби для догляду за собою для чоловіків вже перестали викликати у людей суперечливе ставлення, а манікюр та інші б’юті-процедури стають все більш популярними серед представників сильної статі.

Комусь подобається випромінювати брутальність, але водночас ретельно стежити за бородою, а комусь хочеться накладати макіяж. Це вибір кожного.

До Дня чоловічої краси Факти ICTV зібрали найгарячіших українських холостяків.

День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків святкують щорічно з 2007 року. Вперше його провели в США. Ініціатором заснування та спонсором проведення свята виступила компанія American Crew, яка спеціалізується на виробництві чоловічих товарів для догляду за собою.

Свято покликане зруйнувати стереотипи про те, що чоловік – це створіння, трішки красивіше за первісну людину. Десятки років чоловіки відповідали цим вимогам, проте нині ХХІ століття, і кожен має право виглядати так, як йому подобається. Ба більше, перукарня, манікюр та інші б’юті-процедури не зменшують мужність, а просто допомагають підкреслити та зберегти красу.

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