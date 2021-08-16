16 серпня відзначають День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків. Засоби для догляду за собою для чоловіків вже перестали викликати у людей суперечливе ставлення, а манікюр та інші б’юті-процедури стають все більш популярними серед представників сильної статі.

Комусь подобається випромінювати брутальність, але водночас ретельно стежити за бородою, а комусь хочеться накладати макіяж. Це вибір кожного.

До Дня чоловічої краси Факти ICTV зібрали найгарячіших українських холостяків.

День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків святкують щорічно з 2007 року. Вперше його провели в США. Ініціатором заснування та спонсором проведення свята виступила компанія American Crew, яка спеціалізується на виробництві чоловічих товарів для догляду за собою.

Свято покликане зруйнувати стереотипи про те, що чоловік – це створіння, трішки красивіше за первісну людину. Десятки років чоловіки відповідали цим вимогам, проте нині ХХІ століття, і кожен має право виглядати так, як йому подобається. Ба більше, перукарня, манікюр та інші б’юті-процедури не зменшують мужність, а просто допомагають підкреслити та зберегти красу.