Українська телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк поділилася серією фотографій в купальнику.

Леся опублікувала два чорно-білих знімки. У кадрі зірка постала на тлі Атлантичного океану. Сама Леся зображена в повний зріст, стоячи на скелях. 33-річна телеведуча позувала в мініатюрному роздільному купальнику.

– Понеділок – це завжди ч/б, – написала Нікітюк в Instagram.

Шанувальники телеведучої прийшли в захват від фігури та засипали її компліментами.

Афродіта! Слів немає.

Хочу дітей тільки від тебе!

Неземна краса.

Яка фігура.

Як приємно бачити натуральну красу.

Русалка на скелях.

Яка гарна фігура.

Залишилося знайти гідного чоловіка.

Як завжди прекрасна!

Чудова фігура, витончена! – пишуть шанувальники Нікітюк.

Знайшлися й ті, хто розкритикував настільки відверті фото телеведучої.

Дивні фото. Не розумію, навіщо все підряд демонструвати?

Леся, потрібно ближче, щоб усе відразу було видно, боком – не дуже, – пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк вирішила підстерегти Кріштіану Роналду. Зірка вирушила на острів Мадейра (Португалія), пожартувавши, що прилетіла на нього для зустрічі з культовим футболістом.

У кадрі Леся постала в обтислій яскраво-зеленій сукні з розрізом і яскраво-вираженим декольте. Шанувальники телеведучої зазначили, що Кріштіану сподобається її образ.

Фото: Леся Нікітюк