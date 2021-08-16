Українська телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк поділилася серією фотографій в купальнику.
Леся опублікувала два чорно-білих знімки. У кадрі зірка постала на тлі Атлантичного океану. Сама Леся зображена в повний зріст, стоячи на скелях. 33-річна телеведуча позувала в мініатюрному роздільному купальнику.
– Понеділок – це завжди ч/б, – написала Нікітюк в Instagram.
Шанувальники телеведучої прийшли в захват від фігури та засипали її компліментами.
- Афродіта! Слів немає.
- Хочу дітей тільки від тебе!
- Неземна краса.
- Яка фігура.
- Як приємно бачити натуральну красу.
- Русалка на скелях.
- Яка гарна фігура.
- Залишилося знайти гідного чоловіка.
- Як завжди прекрасна!
- Чудова фігура, витончена! – пишуть шанувальники Нікітюк.
Знайшлися й ті, хто розкритикував настільки відверті фото телеведучої.
- Дивні фото. Не розумію, навіщо все підряд демонструвати?
- Леся, потрібно ближче, щоб усе відразу було видно, боком – не дуже, – пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Леся Нікітюк вирішила підстерегти Кріштіану Роналду. Зірка вирушила на острів Мадейра (Португалія), пожартувавши, що прилетіла на нього для зустрічі з культовим футболістом.
У кадрі Леся постала в обтислій яскраво-зеленій сукні з розрізом і яскраво-вираженим декольте. Шанувальники телеведучої зазначили, що Кріштіану сподобається її образ.
Фото: Леся Нікітюк