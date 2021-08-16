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Каріна Зуєва |

Русалка на скелях: Леся Нікітюк знялася в купальнику на тлі океану

Леся Нікітюк

Українська телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк поділилася серією фотографій в купальнику.

Леся опублікувала два чорно-білих знімки. У кадрі зірка постала на тлі Атлантичного океану. Сама Леся зображена в повний зріст, стоячи на скелях. 33-річна телеведуча позувала в мініатюрному роздільному купальнику.

– Понеділок – це завжди ч/б, – написала Нікітюк в Instagram.

Шанувальники телеведучої прийшли в захват від фігури та засипали її компліментами.

  • Афродіта! Слів немає.
  • Хочу дітей тільки від тебе!
  • Неземна краса.
  • Яка фігура.
  • Як приємно бачити натуральну красу.
  • Русалка на скелях.
  • Яка гарна фігура.
  • Залишилося знайти гідного чоловіка.
  • Як завжди прекрасна!
  • Чудова фігура, витончена! – пишуть шанувальники Нікітюк.

Знайшлися й ті, хто розкритикував настільки відверті фото телеведучої.

  • Дивні фото. Не розумію, навіщо все підряд демонструвати?
  • Леся, потрібно ближче, щоб усе відразу було видно, боком – не дуже, – пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк вирішила підстерегти Кріштіану Роналду. Зірка вирушила на острів Мадейра (Португалія), пожартувавши, що прилетіла на нього для зустрічі з культовим футболістом.

У кадрі Леся постала в обтислій яскраво-зеленій сукні з розрізом і яскраво-вираженим декольте. Шанувальники телеведучої зазначили, що Кріштіану сподобається її образ.

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Фото: Леся Нікітюк

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