Українська співачка Софія Ротару проїхалася на триколісному велосипеді.
Син 74-річної артистки, музичний продюсер Руслан Євдокименко опублікував фотографію з сімейної прогулянки. На знімку він зображений зі своєю дружиною Світланою та Софією Ротару під час їзди на велосипеді.
– Сімейні велопрогулянки, – написав Руслан в Instagram.
Для прогулянки співачка обрала жіночий триколісний велосипед із кошиком. Артистка одягла довгу ніжно-рожеву сукню, білі кросівки та сонцезахисні окуляри.
Шанувальники Ротару прийшли в захват від того, як активно артистка проводить свій вільний час.
- Зустріти б так Софію Михайлівну.
- Бережіть Софію Михайлівну.
- Це що за шибайголова у рожевій сукні на ровері?
- Що за велосипед у Софії Михайлівни? Він що триколісний? Теж покататися захотілося.
- Які молодці!
- Софія Михайлівна, круто.
- Красуні там тебе наздоганяють, Руслане!
- У спортивному тілі – спортивний дух.
- Нереальні! Чудової вам прогулянки та гарного настрою! – Пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Софія Ротару виступить на концерті в Росії перед Днем Незалежності України. 19 серпня співачка з’явиться на сцені конкурсу Нова хвиля в Сочі.
Крім того, артистка візьме участь у концерті з нагоди 30-річчя незалежної України, який пройде в Києві 24 серпня на НСК Олімпійський.
Фото: Софія Ротару