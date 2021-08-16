Українська співачка Софія Ротару проїхалася на триколісному велосипеді.

Син 74-річної артистки, музичний продюсер Руслан Євдокименко опублікував фотографію з сімейної прогулянки. На знімку він зображений зі своєю дружиною Світланою та Софією Ротару під час їзди на велосипеді.

– Сімейні велопрогулянки, – написав Руслан в Instagram.

Для прогулянки співачка обрала жіночий триколісний велосипед із кошиком. Артистка одягла довгу ніжно-рожеву сукню, білі кросівки та сонцезахисні окуляри.

Шанувальники Ротару прийшли в захват від того, як активно артистка проводить свій вільний час.

Зустріти б так Софію Михайлівну.

Бережіть Софію Михайлівну.

Це що за шибайголова у рожевій сукні на ровері?

Що за велосипед у Софії Михайлівни? Він що триколісний? Теж покататися захотілося.

Які молодці!

Софія Михайлівна, круто.

Красуні там тебе наздоганяють, Руслане!

У спортивному тілі – спортивний дух.

Нереальні! Чудової вам прогулянки та гарного настрою! – Пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Софія Ротару виступить на концерті в Росії перед Днем Незалежності України. 19 серпня співачка з’явиться на сцені конкурсу Нова хвиля в Сочі.

Крім того, артистка візьме участь у концерті з нагоди 30-річчя незалежної України, який пройде в Києві 24 серпня на НСК Олімпійський.

Фото: Софія Ротару