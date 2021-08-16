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Каріна Зуєва |

Що за шибайголова? 74-річна Софія Ротару прокотилася на велосипеді

Софія Ротару

Українська співачка Софія Ротару проїхалася на триколісному велосипеді.

Син 74-річної артистки, музичний продюсер Руслан Євдокименко опублікував фотографію з сімейної прогулянки. На знімку він зображений зі своєю дружиною Світланою та Софією Ротару під час їзди на велосипеді.

– Сімейні велопрогулянки, – написав Руслан в Instagram.

Для прогулянки співачка обрала жіночий триколісний велосипед із кошиком. Артистка одягла довгу ніжно-рожеву сукню, білі кросівки та сонцезахисні окуляри.

Шанувальники Ротару прийшли в захват від того, як активно артистка проводить свій вільний час.

  • Зустріти б так Софію Михайлівну.
  • Бережіть Софію Михайлівну.
  • Це що за шибайголова у рожевій сукні на ровері?
  • Що за велосипед у Софії Михайлівни? Він що триколісний? Теж покататися захотілося.
  • Які молодці!
  • Софія Михайлівна, круто.
  • Красуні там тебе наздоганяють, Руслане!
  • У спортивному тілі – спортивний дух.
  • Нереальні! Чудової вам прогулянки та гарного настрою! – Пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Софія Ротару виступить на концерті в Росії перед Днем Незалежності України. 19 серпня співачка з’явиться на сцені конкурсу Нова хвиля в Сочі.

Крім того, артистка візьме участь у концерті з нагоди 30-річчя незалежної України, який пройде в Києві 24 серпня на НСК Олімпійський.

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Фото: Софія Ротару

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