Американський актор Орландо Блум вразив шанувальників оголеними фото на відпочинку.

На особистій сторінці в Instagram він поділився серією кадрів, на яких позує на озері, яке розташоване на острові Капрі (Італія).

На одній із світлин Орландо постав повністю оголеним, стоячи спиною до камери на тлі водойми та людей.

Свої сідниці він приховав смайликом у вигляді персика.

У коментарях шанувальники актора закидали його компліментами, а також зазначили, що Орландо має чудову фізичну форму.

Орландо вміє вразити!

Дуже гаряче!

Справжній персик.

Повернись!

Милий купальний костюм!

Тепер це моє улюблене фото, – пишуть у мережі.

Варто зауважити, що Орландо Блум не вперше демонструє свої оголені фото. У 2016 році інтернет облетіли знімки папараці, на яких актор позує без одягу.

Фото були зроблені під час відпочинку Орландо Блума і Кеті Перрі в Італії ще до їх тимчасового розставання.

Пізніше в інтерв’ю Elle він пояснив, що засмагаючи без одягу, він почувається вільним.

Нагадаємо, що актори Кеті Перрі та Орландо Блум одружилися після того, як кілька разів відкладали своє весілля.

На відпочинку папараці сфотографували Кеті із золотою обручкою на безіменному пальці лівої руки.

Ймовірно, весільна церемонія пари відбулася таємно, лише у колі найближчих друзів та родичів.