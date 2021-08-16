Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Справжній персик: Орландо Блум вразив оголеним фото

Орландо Блум

Американський актор Орландо Блум вразив шанувальників оголеними фото на відпочинку.

На особистій сторінці в Instagram він поділився серією кадрів, на яких позує на озері, яке розташоване на острові Капрі (Італія).

На одній із світлин Орландо постав повністю оголеним, стоячи спиною до камери на тлі водойми та людей.

Свої сідниці він приховав смайликом у вигляді персика.

У коментарях шанувальники актора закидали його компліментами, а також зазначили, що Орландо має чудову фізичну форму.

  • Орландо вміє вразити!
  • Дуже гаряче!
  • Справжній персик.
  • Повернись!
  • Милий купальний костюм!
  • Тепер це моє улюблене фото, – пишуть у мережі.

Варто зауважити, що Орландо Блум не вперше демонструє свої оголені фото. У 2016 році інтернет облетіли знімки папараці, на яких актор позує без одягу.

Читайте
Повністю оголений: Ченнінг Татум вразив відвертим фото

Фото були зроблені під час відпочинку Орландо Блума і Кеті Перрі в Італії ще до їх тимчасового розставання.

Пізніше в інтерв’ю Elle він пояснив, що засмагаючи без одягу, він почувається вільним.

Нагадаємо, що актори Кеті Перрі та Орландо Блум одружилися після того, як кілька разів відкладали своє весілля.

На відпочинку папараці сфотографували Кеті із золотою обручкою на безіменному пальці лівої руки.

Ймовірно, весільна церемонія пари відбулася таємно, лише у колі найближчих друзів та родичів.

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка