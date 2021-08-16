Танцівник Наді Дорофєєвої вийшов із коми

Танцівник із балету Наді Дорофєєвої, якого жорстоко побили, вийшов із коми.

Про те, що Євген прокинувся, повідомила його мама – Ірина Гончаренко в Facebook.

– Женя прокинувся! Рухаємося далі, – написала вона.

Все буде добре!

Чудова новина з самого ранку.

Це прекрасно! Сил і терпіння!

Ура! Здоров’я йому.

Які гарні новини! Тримайте нас у курсі, будь ласка.

Моїй радості немає меж.

Нарешті! Прекрасний день сьогодні.

Чудова новина! Тримаю кулачки за Женю, – пишуть користувачі мережі.

Дорофєєва також поділилася радісною новиною.

– Друзі! Щойно говорила з мамою Жені. Він сьогодні прокинувся. Як і що далі – триматиму вас у курсі, – написала артистка в Instagram.

Крім того, блогер Сабіна Мусіна опублікувала листування з Женіною мамою. Жінка повідомила, що хлопцеві планують ставити пластину, а потім – реабілітація.

– Прийшов до тями! Славік (вітчим, – Ред.) бачив його, говорив йому все. Він у свідомості, але ще на апараті. Далі реанімація до тижня, потім діагностика. Після цього операція – будемо ставити пластину, а потім – реабілітація в Феофанії, – написала Ірина.

Нагадаємо, 1 серпня танцюриста Наді Дорофєєвої жорстоко побив співробітник УДО. У молодої людини діагностували важкі травми, зокрема крововилив у головний мозок. Йому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.

Пізніше стало відомо, що працівника УДО, який побив Євгена Гончаренка, відправили в СІЗО. 28-річному підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років у в’язниці.