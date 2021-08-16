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Каріна Зуєва |

Танцівник Наді Дорофєєвої вийшов із коми

Танцівник Наді Дорофєєвої вийшов із коми

Танцівник із балету Наді Дорофєєвої, якого жорстоко побили, вийшов із коми.

Про те, що Євген прокинувся, повідомила його мама – Ірина Гончаренко в Facebook.

– Женя прокинувся! Рухаємося далі, – написала вона.

  • Все буде добре!
  • Чудова новина з самого ранку.
  • Це прекрасно! Сил і терпіння!
  • Ура! Здоров’я йому.
  • Які гарні новини! Тримайте нас у курсі, будь ласка.
  • Моїй радості немає меж.
  • Нарешті! Прекрасний день сьогодні.
  • Чудова новина! Тримаю кулачки за Женю, – пишуть користувачі мережі.

Дорофєєва також поділилася радісною новиною.

– Друзі! Щойно говорила з мамою Жені. Він сьогодні прокинувся. Як і що далі – триматиму вас у курсі, – написала артистка в Instagram.

Евгений Гончаренко пришел в сознание

Крім того, блогер Сабіна Мусіна опублікувала листування з Женіною мамою. Жінка повідомила, що хлопцеві планують ставити пластину, а потім – реабілітація.

– Прийшов до тями! Славік (вітчим, – Ред.) бачив його, говорив йому все. Він у свідомості, але ще на апараті. Далі реанімація до тижня, потім діагностика. Після цього операція – будемо ставити пластину, а потім – реабілітація в Феофанії, – написала Ірина.

Євген Гончаренко

Нагадаємо, 1 серпня танцюриста Наді Дорофєєвої жорстоко побив співробітник УДО. У молодої людини діагностували важкі травми, зокрема крововилив у головний мозок. Йому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.

Пізніше стало відомо, що працівника УДО, який побив Євгена Гончаренка, відправили в СІЗО. 28-річному підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років у в’язниці.

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