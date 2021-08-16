Український телеведучий Анатолій Анатоліч зробив татуювання на честь новонародженого сина Ніла.

Анатолій опублікував фото в Instagram. У кадрі, зробленому в дзеркало, він постав у напівоберт, продемонструвавши нове тату на плечі. На малюнку зображений космонавт, який у руках тримає зв’язку повітряних різнокольорових кульок у вигляді планет.

– Мій Ніл, – написав Анатолій Анатоліч.

Підписників розчулив вчинок багатодітного батька.

Як Ніл Армстронг?

Дуже круто вийшло!

Це космос!

Клас. Так мило.

Красунчик, респект.

Вау, круто, – пишуть користувачі мережі.

20 липня Анатолій Анатоліч втретє став батьком. У них із дружиною, піарницею Юлією Бойко, народився син Ніл. Хлопчик з’явився на світ о 13.13 вагою 4 кг і зростом 55 см.

Юлія запевнила, що до вибору імені вони підійшли серйозно. Крім того, було важливо, щоб у ньому була буква Л, як у кожного з членів їхньої сім’ї. Ніл у перекладі означає чемпіон.

Бойко зазначила, що коли вони вперше побачили сина, то зрозуміли, що обрали правильне ім’я.

Подружжя також виховує двох доньок – 9-річну Алісу та 7-річну Лоліту. Про те, що вони чекають на третю дитину, стало відомо в лютому. Тоді Юлія була на 20-му тижні вагітності.

Фото: Анатолій Анатоліч