Христина Горняк, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, розповіла про вечерю з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона зізналася, що Володимир Остапчук та Філіп Кіркоров були знайомі лише онлайн.

А дізнавшись, що вони відпочивають неподалік від співака, подружжя вирішило домовитися з ним про вечерю.

– З Філіпом був знайомий Вова, до речі, тільки онлайн. І ось вчора з’ясувалось, що ми відпочиваємо одне від одного в 30 хвилинах. Вирішили повечеряти разом, – розповіла дружина Остапчука.

За словами Христини, вони не обговорювали політичну ситуацію та російсько-українську війну. Проте Кіркоров сказав, що любить Україну.

– Дуже відкритий, веселий чоловік. Насміялись, я отримала купу компліментів. Теми політики й релігії я ніколи не обговорюю. Хоча почула, що Україну дуже любить, – розповіла Христина Горняк.

Варто зауважити, що подружжя зараз відпочиває на острові Крит у 5-зірковому готелі в селищі Аніссарас.

У одному з ресторанів пара зустрілася з Філіпом Кіркоровим, а відповідними фото зірки поділилися на особистих сторінках у соціальних мережах.

Нагадаємо, що Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Основною причиною такого рішення стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією.

Проте Кіркоров не входить до чорного списку Мінкульту. Тобто, попри заборону в’їзду, офіційно співак не становить загрози нацбезпеці України.

Фото: Христина Горняк, Володимир Остапчук