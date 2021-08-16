Христина Горняк, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, розповіла про вечерю з російським співаком Філіпом Кіркоровим.
У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона зізналася, що Володимир Остапчук та Філіп Кіркоров були знайомі лише онлайн.
А дізнавшись, що вони відпочивають неподалік від співака, подружжя вирішило домовитися з ним про вечерю.
– З Філіпом був знайомий Вова, до речі, тільки онлайн. І ось вчора з’ясувалось, що ми відпочиваємо одне від одного в 30 хвилинах. Вирішили повечеряти разом, – розповіла дружина Остапчука.
За словами Христини, вони не обговорювали політичну ситуацію та російсько-українську війну. Проте Кіркоров сказав, що любить Україну.
– Дуже відкритий, веселий чоловік. Насміялись, я отримала купу компліментів. Теми політики й релігії я ніколи не обговорюю. Хоча почула, що Україну дуже любить, – розповіла Христина Горняк.
Варто зауважити, що подружжя зараз відпочиває на острові Крит у 5-зірковому готелі в селищі Аніссарас.
У одному з ресторанів пара зустрілася з Філіпом Кіркоровим, а відповідними фото зірки поділилися на особистих сторінках у соціальних мережах.
Нагадаємо, що Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд в Україну на три роки.
Основною причиною такого рішення стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією.
Проте Кіркоров не входить до чорного списку Мінкульту. Тобто, попри заборону в’їзду, офіційно співак не становить загрози нацбезпеці України.