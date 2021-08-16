Актор Дмитро Ступка опинився в центрі скандалу через гомофобне висловлювання на адресу української травесті-діви Монро.

У прямому ефірі одного з українських телеканалів Дмитро Ступка, обговорюючи зі стилістом образ Монро на червоній доріжці Одеського кінофестивалю, невдало пожартував. Актор запитав: Це вона? Не воно?

В Instagram Монро опублікувала цей фрагмент і заявила, що в XXI столітті має бути соромно за такі висловлювання.

– Буквально тиждень тому в прямому ефірі спілкувалися з Тетяною Гончаровою на тему прийняття, толерантності, гомофобії та трансфобії. Чому важливо і потрібно про це говорити, просвіщати наше суспільство, щоб знизити рівень агресії, ненависті та неприязні до певних соціальних груп людей, і тут – постукали з дна, – написала Монро.

Травесті-діва також додала, що із задоволенням поділиться контактами професіоналів, які проведуть семінар на ці теми, щоб надалі такого не повторювалося.

Богдан Сильвестрович – єдина видатна постать цієї сім’ї. На його онуку природа відпочила.

Можна звільнити цю молоду людину після таких слів?

Почути таке, ще й від онука генія, ганьба.

Говорити на камеру воно. Дмитро явно не знає правил елементарного етикету.

З дна постукали… Краще й не скажеш.

Ганьба, Дмитро!

Такий вислів показує лише його рівень розвитку.

І це онук Богдана Ступки.

Де виховання?

М’яко кажучи – дуже негарно. Сам себе зганьбив, – пишуть розлючені прихильники травесті-діви.

Дмитро швидко відреагував на гнівний пост Монро і приніс їй свої вибачення, заявивши, що не хотів нікого образити.

– Друзі, схаменіться! Нікого образити я не хотів. У мене безліч друзів із ЛГБТ-спільноти. З усіма дружу та всіх поважаю. Монро, вибач, будь ласка, за невдалий жарт… Буду більш детально вивчати цю тему. Школа й університет цих знань не дали. Я це не зі злих помислів ляпнув. Кожен має право на своє життя та вподобання, – написав Ступка.

Заступився за актора український співак і продюсер Потап. Виконавець зазначив, що Дмитро хороший хлопець.

– Знаю Діму. Він класний хлопець. Просто невдалий жарт, вибачився – молодець. Монро, цілую в губи, – написав Потап.

Сама травесті-діва поки ніяк не відреагувала на вибачення Ступки.