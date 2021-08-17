Популярна співачка Ані Лорак вперше за сім років провела концерт в Україні. Виступ зірки відбувся 16 серпня в одеському клубі Ітака.

Попри хвилю хейту на негативну реакцію мережі, концерт Ані Лорак відбувся без провокацій і тривав півтори години.

Здебільшого співачка виконувала російськомовні хіти. Проте звучали пісні й українською мовою: Розкажи, Мрій про мене, мрій, А я не можу жити без тебе.

Квитки на концерт Ані Лорак були розпродані заздалегідь, тому співачці вдалося зібрати аншлаг.

На сцені Ані Лорак неодноразово казала, що сумувала за українською публікою. Проте політичну ситуацію в Україні та україно-російську війну зірка не коментувала.

– Як довго ми чекали зустрічі з вами. Боже мій, що відбувається! Яке щастя вас сьогодні бачити і знати, що в залі зібралися мої улюблені і рідні люди. Мої глядачі, тільки мої. Я нікому вас не віддам, – сказала Ані Лорак.

На заході чергувала посилена охорона у зв’язку з погрозами націоналістів.

Сьогодні, 17 серпня, Лорак дасть ще один концерт в Одесі. Квитки на виступ також вже розпродані.

Нагадаємо, що Ані Лорак народилася та побудувала свою кар’єру в Україні.

Але після початку війни на Донбасі та окупації Криму Росією вона продовжувала виступати в країні-агресорі та отримувати там нагороди. Згодом співачка переїхала жити до Росії.

Свій останній концерт в Україні Ані Лорак дала в 2014 році. Тоді виступ зірки супроводжувався масовими заворушеннями та бійками.

Фото: Ані Лорак