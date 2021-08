Американського рок-музиканта й автора-виконавця Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки.

У позові, поданому проти 80-річного виконавця, стверджується, що він зґвалтував 12-річну дівчинку в травні 1965 року. До Верховного суду штату Нью-Йорк звернулася сама потерпіла.

Також у позові йдеться, що Боб Ділан був у стані алкогольного сп’яніння, вживав заборонені речовини та погрожував дівчинці фізичним насильством, тим самим емоційно і психологічно травмував її. Постраждала страждала депресією, тривогою та іншими наслідками жорстокого поводження. Відбиток залишився донині.

Представник рок-музиканта відреагував на ситуацію, що склалася і заявив, що це брехня.

– Твердження 56-річної давнини не відповідає дійсності та буде рішуче захищено, – сказав він.

У позові не вказується розмір збитку, але зазначається, що необхідна сума перевищує межі судів нижчої інстанції.

Боб Ділан – легендарний музикант, одна з найвпливовіших фігур у своїй сфері.

Основна частина його робіт була написана в 60-х роках. Усього музикант випустив 39 студійних альбомів. Останній Rough and Rowdy Ways вийшов у 2020 році.

Боб Ділан автор композицій, які увійшли в світову історію музики – Knocking On Heaven’s Door, Never Let Me Go, Just Like a Woman, Subterranean Homesick Blues тощо.

