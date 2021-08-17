Американська поп-співачка Мадонна відзначила свій 63-й день народження з 27-річним хлопцем Ахламаліком Вільямсом, дітьми та друзями в Італії. Фото зі свята знаменитість розмістила в Instagram.

– Нехай почнуться ігри на день народження, – підписала зірка галерею фотографій.

На фотографіях зображена Мадонна, яка ділить один ріжок морозива зі своїм коханим Ахламаліком. Вони також мило гуляють разом, тримаючись за руки. Співачка вирішила відзначити своє свято в блакитній довгій сукні з глибоким декольте, з розпущеним волоссям і синім клатчем. Вона доповнила свій образ масивними аксесуарами золотих відтінків – пояс, каблучки, браслети та намиста.

В іншому пості з дня народження з підписом Mambo Italiano Мадонна співає Happy Birthday to me і спокусливо їсть морозиво.

Мадонна – мама 21-річного сина Рокко Річі від Гая Річі, 24-річної доньки Лурдес Леон, 15-річної Чифундо Чікконе, 8-річних сестер-близнючок Естер і Стелли Чікконе, а також 15-річного Девіда Банди.

Серпень для знаменитості видався неоднозначним. На початку місяця Мадонну звинуватили в копіюванні стилю Кім Кардаш’ян. Деякі з прихильників побачили на фото співачки забагато пластичних операцій і фотошопу. Решта користувачів відзначили її чудовий зовнішній вигляд.

Джерело: Мадонна

Фото: Мадонна