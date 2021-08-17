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Каріна Зуєва |

Одне обличчя: Лобода поділилася рідкісним фото з сестрою

Одне обличчя: Лобода поділилася рідкісним фото з сестрою

Співачка Світлана Лобода поділилася рідкісним спільним фото з рідною сестрою Ксенією.

Вчора, 16 серпня, Ксенія Лобода святкувала свій 29-й день народження. На честь свята Світлана опублікувала фото з сестрою, привітавши її під публікацією.

– Моя улюблена дівчинка, з днем народження тебе! Сподіваюся, ти сьогодні теж п’єш шампанське, адже ми домовилися відзначати до 20 серпня. Будь щаслива! Вірю в тебе і в вашу родину, – написала співачка.

У кадрі Світлана та Ксенія зображені в повний зріст. Обидві позують у білому. Артистка – в топі та спідниці, її сестра – в міні-сукні й туфлях-човниках.

  • Найкрасивіші сестри.
  • Дуже схожі з сестрою.
  • Які ви гарні.
  • Прекрасні сестри.
  • Хто старше? Дуже схожі.
  • Одна Лобода добре, а дві – краще.
  • Красуні. Виглядаєте надзвичайно.
  • Однакові.
  • Кльові, ніби на одне обличчя.
  • Генетика хороша! Високі та стрункі, – пишуть користувачі мережі.

Швидше за все кадр був зроблений під час недавнього візиту Світлани в Україні. 14 серпня виконавиця виступала в одеському клубі Ibiza Beach Club.

Крім того, незадовго до концерту вона відвідала низку українських радіостанцій.

Нагадаємо, що Лобода вже досить тривалий час активно будує кар’єру в Росії і це був її перший концерт на батьківщині за кілька років.

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Фото: Світлана Лобода

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