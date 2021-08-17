Співачка Світлана Лобода поділилася рідкісним спільним фото з рідною сестрою Ксенією.

Вчора, 16 серпня, Ксенія Лобода святкувала свій 29-й день народження. На честь свята Світлана опублікувала фото з сестрою, привітавши її під публікацією.

– Моя улюблена дівчинка, з днем народження тебе! Сподіваюся, ти сьогодні теж п’єш шампанське, адже ми домовилися відзначати до 20 серпня. Будь щаслива! Вірю в тебе і в вашу родину, – написала співачка.

У кадрі Світлана та Ксенія зображені в повний зріст. Обидві позують у білому. Артистка – в топі та спідниці, її сестра – в міні-сукні й туфлях-човниках.

Найкрасивіші сестри.

Дуже схожі з сестрою.

Які ви гарні.

Прекрасні сестри.

Хто старше? Дуже схожі.

Одна Лобода добре, а дві – краще.

Красуні. Виглядаєте надзвичайно.

Однакові.

Кльові, ніби на одне обличчя.

Генетика хороша! Високі та стрункі, – пишуть користувачі мережі.

Швидше за все кадр був зроблений під час недавнього візиту Світлани в Україні. 14 серпня виконавиця виступала в одеському клубі Ibiza Beach Club.

Крім того, незадовго до концерту вона відвідала низку українських радіостанцій.

Нагадаємо, що Лобода вже досить тривалий час активно будує кар’єру в Росії і це був її перший концерт на батьківщині за кілька років.

Фото: Світлана Лобода