22-річного танцюриста з балету Наді Дорофєєвої Євгена Гончаренка перевели у звичайну палату. Він може говорити, хоч все ще дуже слабкий. Про це повідомив вітчим постраждалого В’ячеслав.

– Поки що нічого страшного немає. Серед ушкоджень – ліва нога погано працює, а праве око болить і не відкривається. В цілому, все набагато краще, ніж могло бути. Висловлюємо надію на повне відновлення, – розповів вітчим 22-річного хлопця.

Чоловік також додав, що в зборі коштів зараз нема потреби. Гроші знадобляться тільки на випадок найгірших прогнозів лікарів.

За словами чоловіка, Євген мало що пам’ятає з того нещасливого вечора. Він згадав лише момент, коли до нього та компанії друзів підійшов невідомий чоловік, який спочатку пристав з незрозумілої причини, а потім і зовсім вдарив.

Нагадаємо, що в кілька днів тому Євген вийшов з медикаментозної коми, у якій пробув 15 днів. Про це повідомила його мама в Facebook. Надя Дорофєєва також поділилася радісною новиною, зазначивши, що буде тримати всіх у курсі подій.

Мама танцюриста також повідомив одному з блогерів про майбутні плани. Жінка розказала, що хлопцеві планують ставити пластину, а після – реабілітація.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю ICTV В’ячеслав розповів про щоденну вартість препаратів на лікування хлопця – від 3 до 5 тис. гривень, а сама реабілітація може тривати понад рік.

Джерело: Oбозреватель

Фото: Євген Гончаренко