Український блогер Софія Стужук зробила кілька пластичних операцій на обличчі. Зокрема, ринопластику, блефаропластику та нитковий ліфтинг для підтяжки обличчя.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Софія оприлюднила фото, на якому постала з пластирами на обличчі.

Вона зізналася, що здійcнила свою маленьку мрію.

– Зі мною все добре. Здійснила ще одну маленьку мрію. Почуваюся чудово, – написала Софія.

Оперувати своє обличчя блогер довірила пластичному хірургу Едгару Камінському.

На особистій сторінці в Instagram він показав процес операції та кінцевий результат.

У коментарях користувачі мережі розкритикували Софію Стужук.

Дехто зазначив, що блогер суперечить сама собі, оскільки спочатку виступає за натуральність, а потім лягає під ніж хірурга.

А потім Соня скаже, що у неї природна краса, і немає жодної пластики.

Навіщо так спотворювати себе у 26 років?

Вона ж була проти ринопластики, наскільки я пам’ятаю.

Раніше вона виглядала на 40 років, тепер буде виглядати на 50.

Навіщо у такому молодому віці таке робити з собою?

Соня тепер типова лялька. Навіщо?! Ніс же був нормальний.

Ви ж говорили, що в гонитві за красою Дмитро угробив себе і посадив своє серце, а що робите ви? Навіщо ці гонки вам?

Хтось був проти пластики. Що там по прийняттю себе? – пишуть у мережі.

Нагадаємо, що у березні 2021 року Софія Стужук збільшила груди. Раніше дівчина закликала підписників приймати своє тіло таким, яким воно є, але після третіх пологів змінила свої погляди.

Спочатку блогер була задоволена результатом операції та четвертим розміром бюсту.

Але нещодавно зізналася, що її груди виглядають штучно, тому Софія планує робити додаткові пластичні операції.

Фото: Софія Стужук