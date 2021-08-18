Серед іноземців, яких евакуювали з Афганістану на українському літаку до Києва, виявилася всесвітньо відома режисер Сахра Карімі з рідним братом і сім’єю.

У Twitter Сахра висловила подяку Академії кіно і телебачення Словаччини, Міністерству закордонних справ, президенту України Володимиру Зеленському та посольству Туреччини та Словаччини за допомогу в евакуації.

#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),

#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran

All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person. I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 17, 2021

– Усі разом допомогли мені вибратися з Кабула, врятували ще 11 осіб. Я жива і в безпеці, – написала режисер.

Сахра розповіла, що перед евакуацією вони з сім’єю кілька днів ховалися в аеропорту між дерев. Згодом їх відвели до військових і провели на літак.

آکادمی فیلم و تلویزیون اسلواکیا، رییس جمهوری اوکراین و وزارت خارجه،سفارت ترکیه، سفیر اسلواکی، همه در سه شبانه روز گذشته که من و خانواده برادرم و‌دو همکارم بند مانده بودیم؛ در خاک خود بین درخت های میدان هوایی روزها پنهان شده بودیم؛ بلاخره ما را به بخش نظامی بردند تا کمک مان کنند. — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 17, 2021

Також вона сказала, що має намір повернуться на батьківщину, оскільки взяла відпустку лише на 20 днів. І наголосила, що це не втеча, а порятунок сім’ї.

– Я не втекла і не втечу. Відповідно до закону про адміністративну реформу, я подала заяву на відпустку на 20 днів. Я відвезу дітей брата в безпечне місце та повернуся до роботи, – написала Карімі.

برای آنهایی که فکر می کنند نجات دادن دخترهای برادرم فرار کردن است؛ واگذار می کنم به وجدان شان. من فرار نکرده ام و نمی کنم. طبق قانون اصلاحات اداری درخواست رخصتی دادم برای ۲۰ روز که قبول شد؛ اولادهای برادرم را به جای امن می رسانم و اگر گذاشتند بر می گردم سر کار و وظیفه ام. — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 17, 2021

17 серпня український літак відправився до Кабулу для евакуації громадян. Борт із прибулими людьми зустрів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Також повідомлялося, що в літаку знаходиться режисер Сахра Карімі. Все, що відомо про ситуацію в аеропорту Афганістану – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Сахра Карімі