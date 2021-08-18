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Каріна Зуєва |

Афганського режисера Сахру Карімі евакуювали до Києва

Афганського режисера Сахру Карімі евакуювали до Києва

Серед іноземців, яких евакуювали з Афганістану на українському літаку до Києва, виявилася всесвітньо відома режисер Сахра Карімі з рідним братом і сім’єю.

У Twitter Сахра висловила подяку Академії кіно і телебачення Словаччини, Міністерству закордонних справ, президенту України Володимиру Зеленському та посольству Туреччини та Словаччини за допомогу в евакуації.

– Усі разом допомогли мені вибратися з Кабула, врятували ще 11 осіб. Я жива і в безпеці, – написала режисер.

Сахра розповіла, що перед евакуацією вони з сім’єю кілька днів ховалися в аеропорту між дерев. Згодом їх відвели до військових і провели на літак.

Також вона сказала, що має намір повернуться на батьківщину, оскільки взяла відпустку лише на 20 днів. І наголосила, що це не втеча, а порятунок сім’ї.

– Я не втекла і не втечу. Відповідно до закону про адміністративну реформу, я подала заяву на відпустку на 20 днів. Я відвезу дітей брата в безпечне місце та повернуся до роботи, – написала Карімі.

17 серпня український літак відправився до Кабулу для евакуації громадян. Борт із прибулими людьми зустрів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Також повідомлялося, що в літаку знаходиться режисер Сахра Карімі. Все, що відомо про ситуацію в аеропорту Афганістану – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Сахра Карімі

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