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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Без косметики і фотошопу: Алла Пугачова показала обличчя зі зморшками

Алла Пугачова

Російська співачка Алла Пугачова продемонструвала свою природну красу.

На особистій сторінці в Instagram 72-річна зірка оприлюднила селфі, на якому постала без макіяжу.

– Ось і зморшки вже під очима. Не усміхатися зовсім? Як? Якщо радістю сповнений наш Замок. Нехай з’являються. No problem, – підписала пост Пугачова.

У коментарях шанувальники закидали Пугачову компліментами. Дехто зазначив, що попри свій вік, зірка має чудовий вигляд.

А чоловік Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін, під постом коханої залишив смайлик у вигляді сердечка.

  • Це не зморшки ж зовсім! Це промінчики щастя у вас, люба Алла Борисівно!
  • Ви прекрасні. Дай Бог вам довгих років життя!
  • Моя чотирирічна донька сказала, що цій тітоньці 24 роки.
  • Ви прекрасні!
  • Дай Бог кожному зморшок тільки від посмішок!
  • Найголовніше душею не старіти і серцем не засмучуватися! – пишуть у коментарях.

Раніше Алла Пугачова зіграла на роялі з сином та підкорила мережу своїм зовнішнім виглядом.

Зірка оприлюднила відео, на якому вчить 7-річного сина Гаррі грати на інструменті.

Шанувальники зазначили, що Гаррі дуже талановитий хлопчик, а також звернули увагу на чудовий зовнішній вигляд Пугачової у короткій чорній сукні.

Фото: Алла Пугачова

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