Російська співачка Алла Пугачова продемонструвала свою природну красу.

На особистій сторінці в Instagram 72-річна зірка оприлюднила селфі, на якому постала без макіяжу.

– Ось і зморшки вже під очима. Не усміхатися зовсім? Як? Якщо радістю сповнений наш Замок. Нехай з’являються. No problem, – підписала пост Пугачова.

У коментарях шанувальники закидали Пугачову компліментами. Дехто зазначив, що попри свій вік, зірка має чудовий вигляд.

А чоловік Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін, під постом коханої залишив смайлик у вигляді сердечка.

Це не зморшки ж зовсім! Це промінчики щастя у вас, люба Алла Борисівно!

Ви прекрасні. Дай Бог вам довгих років життя!

Моя чотирирічна донька сказала, що цій тітоньці 24 роки.

Ви прекрасні!

Дай Бог кожному зморшок тільки від посмішок!

Найголовніше душею не старіти і серцем не засмучуватися! – пишуть у коментарях.

Раніше Алла Пугачова зіграла на роялі з сином та підкорила мережу своїм зовнішнім виглядом.

Зірка оприлюднила відео, на якому вчить 7-річного сина Гаррі грати на інструменті.

Шанувальники зазначили, що Гаррі дуже талановитий хлопчик, а також звернули увагу на чудовий зовнішній вигляд Пугачової у короткій чорній сукні.

Фото: Алла Пугачова