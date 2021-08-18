Російська співачка Алла Пугачова продемонструвала свою природну красу.
На особистій сторінці в Instagram 72-річна зірка оприлюднила селфі, на якому постала без макіяжу.
– Ось і зморшки вже під очима. Не усміхатися зовсім? Як? Якщо радістю сповнений наш Замок. Нехай з’являються. No problem, – підписала пост Пугачова.
У коментарях шанувальники закидали Пугачову компліментами. Дехто зазначив, що попри свій вік, зірка має чудовий вигляд.
А чоловік Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін, під постом коханої залишив смайлик у вигляді сердечка.
- Це не зморшки ж зовсім! Це промінчики щастя у вас, люба Алла Борисівно!
- Ви прекрасні. Дай Бог вам довгих років життя!
- Моя чотирирічна донька сказала, що цій тітоньці 24 роки.
- Ви прекрасні!
- Дай Бог кожному зморшок тільки від посмішок!
- Найголовніше душею не старіти і серцем не засмучуватися! – пишуть у коментарях.
Раніше Алла Пугачова зіграла на роялі з сином та підкорила мережу своїм зовнішнім виглядом.
Зірка оприлюднила відео, на якому вчить 7-річного сина Гаррі грати на інструменті.
Шанувальники зазначили, що Гаррі дуже талановитий хлопчик, а також звернули увагу на чудовий зовнішній вигляд Пугачової у короткій чорній сукні.
Фото: Алла Пугачова