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Валентина Чорна |

Ірина Горбачова і Антон Савлєпов одружилися

Ірина Горбачова і Антон Савлєпов

Український співак Антон Савлєпов та російська акторка Ірина Горбачова одружилися через рік після стосунків на відстані.

В інтерв’ю програмі А поговорить? акторка розповіла подробиці весілля, а також продемонструвала обручку.

Весільна церемонія пари відбулася у липні 2021 року у Туреччині.

Пропозицію коханій Антон зробив під час телефонної розмови.

– Я, насправді, дуже нерозумно все це зробив. Я по телефону сказав у стилі: Ну слухай, давай тоді, напевно, повернемося до Києва і одружимся? Іра така: Це що, ти мені зараз пропозицію робиш?

І я такий: Це що я пропозицію зараз роблю? Для мене це може простіше, але не для іншої людини, особливо якщо це дівчина. Можливо, їй потрібна пам’ять про цей момент, – сказав Савлєпов.

Ірина зізналася, що не хотіла влаштовувати класичне весілля з грандіозним банкетом.

– Мені хотілося поділитися цією радістю, але не з усіма. Тому що, тоді це буде свято для когось – для родичів, всіх друзів, всіх рідних. І ти будеш бігати з виряченими очима і перейматися за всіх, – додала акторка.

Свої романтичні стосунки Ірина Горбачова та Антон Савлєпов розсекретили у серпні 2020 року.

Тоді Ірина на особистій сторінці в Instagram опублікувала фото з коханим, яке зібрало понад 80 тис. вподобань.

Фото: Ірина Горбачова

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