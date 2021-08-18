Ірина Горбачова і Антон Савлєпов одружилися

Український співак Антон Савлєпов та російська акторка Ірина Горбачова одружилися через рік після стосунків на відстані.
В інтерв’ю програмі А поговорить? акторка розповіла подробиці весілля, а також продемонструвала обручку.
Весільна церемонія пари відбулася у липні 2021 року у Туреччині.
Пропозицію коханій Антон зробив під час телефонної розмови.
– Я, насправді, дуже нерозумно все це зробив. Я по телефону сказав у стилі: Ну слухай, давай тоді, напевно, повернемося до Києва і одружимся? Іра така: Це що, ти мені зараз пропозицію робиш?
І я такий: Це що я пропозицію зараз роблю? Для мене це може простіше, але не для іншої людини, особливо якщо це дівчина. Можливо, їй потрібна пам’ять про цей момент, – сказав Савлєпов.
Ірина зізналася, що не хотіла влаштовувати класичне весілля з грандіозним банкетом.
– Мені хотілося поділитися цією радістю, але не з усіма. Тому що, тоді це буде свято для когось – для родичів, всіх друзів, всіх рідних. І ти будеш бігати з виряченими очима і перейматися за всіх, – додала акторка.
Свої романтичні стосунки Ірина Горбачова та Антон Савлєпов розсекретили у серпні 2020 року.
Тоді Ірина на особистій сторінці в Instagram опублікувала фото з коханим, яке зібрало понад 80 тис. вподобань.
Фото: Ірина Горбачова