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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Софія Зінов'єва |

Любимо його дуже сильно: чоловік Скарлет Йоггансон розповів про народження сина

Скарлетт Йохансонн

36-річна голлівудська кіноакторка Скарлетт Йоганссон народила другу дитину.

Про це повідомив її чоловік, комік Колін Жост.

У своєму Instagram Жост написав, що в них народився син, якого назвали Космо.

– Ми любимо його дуже сильно, – написав чоловік зірки.

 

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Публикация от Colin Jost (@colinjost)

Ще більш дивовижною цю подію робить те, що офіційно про вагітність ЗМІ дізнались лише сьогодні зранку.

Колін Жост розповів, що Скарлет чекає дитину лише зранку 18 серпня під час свого виступу. Для подружжя це перша спільна дитина, а сама акторка має шестирічну дочку Роуз від першого шлюбу.

Батьком Роуз Дороті є французький режисер Ромен Доріак, який і був першим чоловіком Йоганссон.

Вдруге акторка вийшла заміж 29 жовтня 2020 року за свого нинішнього чоловіка Коліна Жоста.

Весілля пари пройшло в інтимній атмосфері, присутніми були лише найближчі.

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