Переможець романтичного реаліті-шоу Холостячка Олександр Еллерт привітав свою кохану Ксенію Мішину з річницею.
На особистій сторінці в Instagram він оприлюднив романтичне відео.
У ролику можна побачити зворушливі, пристрасні і смішні моменти з життя Олександра і Ксенії.
Відеоряд супроводжувався піснею переможця Євробачення-2021 Måneskin – I wanna be your slave (Я хочу бути твоїм рабом).
– З річницею, кохана! – написав Еллерт.
Публікація викликала неабиякий ажіотаж серед прихильників пари, оскільки нещодавно Мішина заявляла про розрив стосунків з Еллертом.
- Тобто? Що відбувається?
- Що? Я одна нічого не розумію?
- Стоп, ви ж розійшлися.
- Я так і знала що ви разом. Ви ідеальна пара, тільки завдяки вашій парі я вірю у кохання.
- Народ потребує пояснень!
- Моя перша реакція – це шок!
- Сумували за вашою скаженою парочкою.
- Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво.
- Я в шоці! Вітаю!
- Відео – вогонь! Дуже класне! – пишуть у коментарях.
А Ксенія Мішина у сторіз на особистій сторінці в Instagram опублікувала відео, в якому показала величезний букет троянд.
Акторка запропонувала підписникам відгадати, хто їй подарував квіти.
Нагадаємо, що у липні 2021 року Ксенія Мішина повідомила про розрив стосунків з Олександром Еллертом. За її словами, розставання сталося неочікувано, але назавжди.
Акторка попросила підписників не ставити запитань щодо цієї ситуації і поважати її особистий простір.
Романтичні стосунки Еллерта та Мішиної розпочалися на реаліті Холостячка, де акторка була головною героїнею.
У фіналі шоу Ксенія обрала Олександра Еллерта, а другим претендентом на її серце був Олексій Тригубенко.
Фото: Ксенія Мішина