Переможець романтичного реаліті-шоу Холостячка Олександр Еллерт привітав свою кохану Ксенію Мішину з річницею.

На особистій сторінці в Instagram він оприлюднив романтичне відео.

У ролику можна побачити зворушливі, пристрасні і смішні моменти з життя Олександра і Ксенії.

Відеоряд супроводжувався піснею переможця Євробачення-2021 Måneskin – I wanna be your slave (Я хочу бути твоїм рабом).

– З річницею, кохана! – написав Еллерт.

Публікація викликала неабиякий ажіотаж серед прихильників пари, оскільки нещодавно Мішина заявляла про розрив стосунків з Еллертом.

Тобто? Що відбувається?

Що? Я одна нічого не розумію?

Стоп, ви ж розійшлися.

Я так і знала що ви разом. Ви ідеальна пара, тільки завдяки вашій парі я вірю у кохання.

Народ потребує пояснень!

Моя перша реакція – це шок!

Сумували за вашою скаженою парочкою.

Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво.

Я в шоці! Вітаю!

Відео – вогонь! Дуже класне! – пишуть у коментарях.

А Ксенія Мішина у сторіз на особистій сторінці в Instagram опублікувала відео, в якому показала величезний букет троянд.

Акторка запропонувала підписникам відгадати, хто їй подарував квіти.

Нагадаємо, що у липні 2021 року Ксенія Мішина повідомила про розрив стосунків з Олександром Еллертом. За її словами, розставання сталося неочікувано, але назавжди.

Акторка попросила підписників не ставити запитань щодо цієї ситуації і поважати її особистий простір.

Романтичні стосунки Еллерта та Мішиної розпочалися на реаліті Холостячка, де акторка була головною героїнею.

У фіналі шоу Ксенія обрала Олександра Еллерта, а другим претендентом на її серце був Олексій Тригубенко.

Фото: Ксенія Мішина