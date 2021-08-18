36-річна голлівудська акторка Скарлетт Йоганссон вагітна другою дитиною. Про це повідомив її чоловік, комік Колін Джост під час виступу.

За словами чоловіка, вони зі Скарлетт раді стати батьками разом.

– У нас буде дитина, це чудово, – поділився радістю Колін на виступі.

Ця дитина буде першою для подружньої пари та другою для Йоганссон. У світової знаменитості вже є 6-річна донька Роуз Дороті від колишнього чоловіка – французького журналіста Ромена Доріака.

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Подробиці про вагітність Йоганссон відома пара не поспішає розкривати.

Раніше зірка Чорної вдови подала позов проти Disney через потоковий вихід фільму. Знаменитість вимагає грошової компенсації за порушення контракту з боку Disney. Виявилося, що прем’єра фільму Marvel відбулася не тільки в кінотеатрі, але і на платформі Disney +, хоча її гонорар був прив’язаний до касових зборів.

За даними Wall Street Journal, Скарлетт втратила близько $50 млн через рішення компанії.

Disney швидко відреагував на позов, повідомивши, що умови контракту були дотримані. Виробник назвав судовий процес сумним і тривожним.

Нагадаємо, що реліз фільму відбувся 9 липня і встиг зібрати $80 млн за перші вихідні. Загальні касові збори вже перевалили за $300 млн.

Джерело: Page Six