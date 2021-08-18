Актор Дизель Шоу Євген Сморігін дав відверте інтерв’ю Ранку у великому місті. В рамках рубрики 33 за 3 Євген розповів про найгірший спогад з дитинства, про причини вигнання з університету і збереження білоруського громадянства після переїзду до Києва.

Ведуча Олександра Кучеренко запитала актора про найгірший спогад з дитинства.

– Я потрапив під автобус на велосипеді. Прокинувся, розплющив очі – а переді мною стоїть здоровенний Ікарус, – вразив своєю історією Сморігін.

Телеведучий оцінив свій гумор на 7-8 балів з десяти. Головна причина виключення з театрально-художнього інституту – гра в КВК. Він так і не здобув вищу освіту.

Актора запитали про ставлення до Лукашенка – 15 років тому Євген переїхав до України, але українське громадянство він отримувати не поспішає.

– Раніше був батька, а тепер – дідусь, – поділився своєю думкою про Лукашенка.

Відмовитися від участі в Дизель Шоу Євген може тільки заради контракту з Голлівудом.

Рівень заробітної плати – 50 тис. грн. Актор водить німецький кросовер BMW X5, а останній подарунок дружині – сережки.

Перший шлюб дав великий урок Сморігіну – не можна віддаватися людині з головою.

На 30-річчя незалежності України знаменитість побажала українцям і далі жити в цій чудовій і вільній країні.

Фото: Євген Сморигін