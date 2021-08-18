Танцюрист із балету Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко вперше після жорстокого побиття вийшов на зв’язок із підписниками.

Хлопець публікував серію Instagram-stories, а також поділився фотографією з лікарні з друзями, які його відвідували.

Євген подякував усім за слова підтримки та зазначив, що попереду шлях реабілітації. Також він пообіцяв тримати всіх у курсі свого стану.

Танцівник Дорофєєвої вперше вийшов на зв’язок після коми та показав себе / 2 фотографии

– Така величезна кількість людей мені написали, я повільно, але впевнено відповім кожному! Хочу подякувати за ваші слова. І буду поступово всіх тримати в курсі, – написав Гончаренко.

Також подруга Жені, яка відвідувала його з компанією друзів, повідомила, що він робить успіхи.

– Ми – супергерої! І по коридорах гуляємо, і по сходинках ходимо, і на вулиці. Коротше, скоро будемо танцювати, – написала вона.

17 серпня стало відомо, що Євгена Гончаренка перевели в звичайну палату з реанімації. Він може говорити, проте його загальний стан ще слабкий.

Серед ушкоджень – погано працює ліва нога, праве око болить і не відкривається. Однак усе краще, ніж могло бути.

Нагадаємо, 1 серпня танцюриста Наді Дорофєєвої жорстоко побив співробітник УДО. У Гончаренка діагностували важкі травми, зокрема крововилив у головний мозок. Йому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.

Євген пробув у комі 15 днів і вийшов із неї 16 серпня.

Фото: Євген Гончаренко