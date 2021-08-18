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Каріна Зуєва |

Танцівник Дорофєєвої вперше вийшов на зв’язок після коми та показав себе

Євген Гончаренко

Танцюрист із балету Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко вперше після жорстокого побиття вийшов на зв’язок із підписниками.

Хлопець публікував серію Instagram-stories, а також поділився фотографією з лікарні з друзями, які його відвідували.

Євген подякував усім за слова підтримки та зазначив, що попереду шлях реабілітації. Також він пообіцяв тримати всіх у курсі свого стану.

Євген Гончаренко
Євген Гончаренко
Євген Гончаренко
Євген Гончаренко
Танцівник Дорофєєвої вперше вийшов на зв’язок після коми та показав себе / 2 фотографии

– Така величезна кількість людей мені написали, я повільно, але впевнено відповім кожному! Хочу подякувати за ваші слова. І буду поступово всіх тримати в курсі, – написав Гончаренко.

Також подруга Жені, яка відвідувала його з компанією друзів, повідомила, що він робить успіхи.

– Ми – супергерої! І по коридорах гуляємо, і по сходинках ходимо, і на вулиці. Коротше, скоро будемо танцювати, – написала вона.

Євген Гончаренко

17 серпня стало відомо, що Євгена Гончаренка перевели в звичайну палату з реанімації. Він може говорити, проте його загальний стан ще слабкий.

Серед ушкоджень – погано працює ліва нога, праве око болить і не відкривається. Однак усе краще, ніж могло бути.

Нагадаємо, 1 серпня танцюриста Наді Дорофєєвої жорстоко побив співробітник УДО. У Гончаренка діагностували важкі травми, зокрема крововилив у головний мозок. Йому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.

Євген пробув у комі 15 днів і вийшов із неї 16 серпня.

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Фото: Євген Гончаренко

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