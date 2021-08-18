Фіналістка романтичного реаліті Холостяк 11 Юлія Зайка Бельченко розповіла про свої перші стосунки та секс.

У 19 років, коли Юля навчалася в університеті, в неї з’явився хлопець. За словами дівчини, на той момент вона просто хотіла дізнатися, як це з кимось зустрічатися.

– Хлопець навчався в паралельній групі, упадав за мною, дарував квіти, на Новий рік запропонував стати його дівчиною. Все було так, як я хотіла, – згадує Юля.

Дівчина зізналася, що він став її першим чоловіком. Пара була разом два роки, проте стосунків у майбутньому Юля з ним не бачила.

– Я з ним не хотіла створювати сім’ю, я знала, що це не та людина. Просто хлопчик, з яким зустрічаємося під час навчання в університеті, – розповіла вона.

В якийсь момент Бельченко почала працювати в турфірмі і їхні стосунки з молодим чоловіком зіпсувалися.

– Він підвищував на мене голос, але оскільки мені не було з чим порівняти, то здавалося, що це частина взаємин – він кричить на мене, я на нього. Згодом зрозуміла, що агресія збільшується, і мені стало страшно, – згадує Бельченко.

Також вона зізналася, що чула від нього закиди щодо інтиму.

– Він постійно говорив, що є кращі за мене. Але де мені було набратися досвіду, якщо він був одним єдиним? Коли я йому сказала, що незаймана, то очікувала якоїсь позитивної реакції, однак я лише засмутилася, – розповіла Юля.

Дівчина сказала, що свій перший сексуальний досвід отримала не через кохання, а з цікавості.

– Він зняв квартиру, розставив свічки, зварив креветки, купив вино. Враження після першого сексу були жахливі. Атмосфера була нормальна, він постарався, але якось все було дивно. Я знала, що мені не сподобається, але щоб настільки. Великих надій не покладала, головне – щоб свічки були, – зізналася Юля.

Причиною розлучення пари стало фізичне насильство – хлопець при друзях схопив її за руку, поставив на коліна та почав кричати.

– Не розумію, чому був такий спалах гніву. Закінчилося тим, що він замахнувся на мене стільцем. Я розуміла, що якби не було людей поруч, то він міг би так і вбити, – сказала Юля.

Наприкінці липня Юля Зайка заінтригувала весільними фото з телеведучим Богданом Юсипчуком. У кадрі Бельченко постала в обіймах ведучого в сукні нареченої.

Згодом вони зізналися, що церемонія насправді була рекламою нової локації для свят у Києві.

Фото: Юлія Бельченко