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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Без пластики і з легким макіяжем: Кардаш’ян показала себе у студентські роки

Кім і Кортні Кардаш'ян

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян показала, який вигляд мала у студентські роки.

На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала світлину, на якій позує разом зі своєю сестрою Кортні.

На знімку можна побачити їхню природну красу без пластичних операцій.

Сестри позують у чорних топах, з розпущеним волоссям і легким макіяжем.

Кардаш’ян зізналася, що у студентські роки ненавиділа гучні вечірки, тому завжди залишалася вдома.

– Студентські роки! Університет Арізони не дозволив мені перетворитися на дику тусовщицю. Я так ненавиділа всі ці дикі вечірки, і в підсумку залишалася вдома і ніколи не хотіла пити або тусуватися, – написала Кім.

У коментарях шанувальники зазначили, що дівчата мали дуже гарний вигляд. А дехто додав, що Кортні майже не змінилася.

  • Ви чудові!
  • Кортні взагалі не постаріла.
  • Дуже гарні!
  • Кортні має прекрасний вигляд.
  • Кортні взагалі не змінилася, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Кім Кардаш’ян продемонструвала свою фігуру в бікіні. Вона оприлюднила фото, на якому позує у неоновому купальнику.

У кадрі зірка їсть мексиканське тако. Публікація Кардаш’ян зібрала понад 4 млн лайків.

Фото: Depositphotos

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