Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян показала, який вигляд мала у студентські роки.
На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала світлину, на якій позує разом зі своєю сестрою Кортні.
На знімку можна побачити їхню природну красу без пластичних операцій.
Сестри позують у чорних топах, з розпущеним волоссям і легким макіяжем.
Кардаш’ян зізналася, що у студентські роки ненавиділа гучні вечірки, тому завжди залишалася вдома.
– Студентські роки! Університет Арізони не дозволив мені перетворитися на дику тусовщицю. Я так ненавиділа всі ці дикі вечірки, і в підсумку залишалася вдома і ніколи не хотіла пити або тусуватися, – написала Кім.
У коментарях шанувальники зазначили, що дівчата мали дуже гарний вигляд. А дехто додав, що Кортні майже не змінилася.
- Ви чудові!
- Кортні взагалі не постаріла.
- Дуже гарні!
- Кортні має прекрасний вигляд.
- Кортні взагалі не змінилася, – пишуть у коментарях.
Нещодавно Кім Кардаш’ян продемонструвала свою фігуру в бікіні. Вона оприлюднила фото, на якому позує у неоновому купальнику.
У кадрі зірка їсть мексиканське тако. Публікація Кардаш’ян зібрала понад 4 млн лайків.