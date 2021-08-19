Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян показала, який вигляд мала у студентські роки.

На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала світлину, на якій позує разом зі своєю сестрою Кортні.

На знімку можна побачити їхню природну красу без пластичних операцій.

Сестри позують у чорних топах, з розпущеним волоссям і легким макіяжем.

Кардаш’ян зізналася, що у студентські роки ненавиділа гучні вечірки, тому завжди залишалася вдома.

– Студентські роки! Університет Арізони не дозволив мені перетворитися на дику тусовщицю. Я так ненавиділа всі ці дикі вечірки, і в підсумку залишалася вдома і ніколи не хотіла пити або тусуватися, – написала Кім.

У коментарях шанувальники зазначили, що дівчата мали дуже гарний вигляд. А дехто додав, що Кортні майже не змінилася.